Uno de los restaurantes italianos más populares de Zaragoza abrirá su local más grande en Plaza Imperial

Plaza Imperial sigue creciendo poco a poco con nuevas incorporaciones en su zona de restauración, tambien llamada Plaza Park, donde ya cuentan desde hace años con McDonald’s y KFC. A la espera de la reconstrucción del que fue uno de los centros comerciales más importantes de la capital aragonesa, su área a pie de la carretera A-2 suma un nuevo miembro, que ya deja ver su esqueleto en construcción.

La última incorporación fue Costco, que ha dado un nuevo impulso a esta zona, que hasta hace poco estaba prácticamente abandonada. Ahora, sobre todo los fines de semana, miles de personas acuden al club-almacén estadounidense, que ofrece una amplia variedad de productos de numerosas marcas, incluidas algunas aragonesas. Pero la vida en Plaza Imperial sigue sumando novedades: ahora llega una de las cadenas de restaurantes más famosas para reforzar la oferta gastronómica del complejo.

Uno de los restaurantes italianos más conocidos

La Tagliatella es una de las cadenas de restaurantes más conocidas de España. Fundada en 2003, cuenta con numerosas franquicias en Zaragoza, entre ellas las ubicadas en Torre Outlet, Puerto Venecia, Parque Grande y el Actur.

Actualmente, están montando una nueva franquicia justo frente a “Family Cash” y Ozone, en una zona muy transitada, especialmente los fines de semana, tanto para ir de compras como para acudir por la noche a los recreativos. Además, todos los viajeros que circulen por la A-2 ya pueden ver la estructura que poco a poco va tomando la forma característica de estos restaurantes.

La nueva Tagliatella, la más grande de Aragón / Jaime Galindo

¿Cómo será el nuevo restaurante?

Se distinguirá por su particular torre y contará con una superficie de más de 500 metros cuadrados, incluyendo terraza exterior, asemejándose al restaurante que la cadena tiene dentro del Parque Grande o la que se encuentra en la Torre Outlet. Tendrá capacidad para alrededor de 200 comensales, convirtiéndose en uno de los establecimientos más grandes de La Tagliatella en Zaragoza.

Según la planificación, su apertura está prevista para el primer semestre de 2026. A la espera de la demolición y posterior reconstrucción del centro comercial, con este nuevo restaurante, La Tagliatella, se consolida como una de las franquicias más destacadas de la zona.