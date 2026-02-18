El río Ebro sigue crecido a su paso por Zaragoza: continúan las reubicaciones temporales de afectados

El río Ebro continúa crecido a su paso por Zaragoza y este miércoles al mediodía transportaba 1.439 metros cúbicos por segundo, dentro de un episodio que ha alcanzado su punto álgido en la capital aragonesa con valores próximos a los 1.500 m³/s. Según las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en Zaragoza los caudales se mantendrán por encima de los 1.400 m³/s al menos hasta el viernes 20 de febrero. Por el momento no se han registrado afecciones de gravedad, aunque sí se han adoptado medidas preventivas en varios puntos sensibles del entorno del río.

En la urbanización Torre Urzáiz fue necesario desalojar viviendas para garantizar la seguridad de los vecinos. También en la urbanización Los Huertos, ubicada en Alfajarín, donde 80 personas han tenido que abandonar sus casas ante el avance del agua. De ellas, 27, entre los que se encuentran 15 adultos y 12 menores, serán alojadas desde este miércoles por la tarde en el pabellón municipal, donde Cruz Roja Española, en coordinación con los servicios sociales comarcales, se encargará de su atención y manutención, como ha informado el Gobierno de Aragón.

El helicóptero de la Policía Nacional sobrevuela el Ebro ante la mirada de varias personas. / El Periódico

La vigilancia se mantiene especialmente sobre las motas, cuya estabilidad preocupa por la duración del episodio y las variaciones de caudal. Las autoridades de la comunidad aragonesa han reforzado las labores de supervisión, conscientes de que el terreno puede resentirse una vez descienda el nivel del agua. Además, preocupa el estado de las motas dado el tiempo prolongado que están aguantando la crecida del río Ebro.

En las últimas horas, se están revisando distintos puntos de la ribera en municipios como Pastriz, El Burgo de Ebro, Villafranca de Ebro, Fuentes de Ebro y Pina de Ebro, donde los equipos técnicos siguen de cerca la evolución del río. La atención está puesta en que la crecida remita sin causar daños de consideración.