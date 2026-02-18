Estos son los cambios que la oposición ha conseguido introducir en el proyecto de presupuestos de Natalia Chueca

Los focos estaban puestos este miércoles sobre la concejala de Vox, Eva Torres, en la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza en la que tenían que votarse y debatirse las enmiendas presentadas por cada uno de los grupos al proyecto de presupuesto del PP. Sin embargo, la sesión extraordinaria ha servido principalmente para comprobar como, por el momento, la ultraderecha y los populares siguen manteniendo la distancia mientras se miran de reojo y es que en este 2026 las enmiendas o cambios que se han introducido en el presupuesto se cuentan, literalmente, con los dedos de una mano.

La cuenta es sencilla. El PSOE había presentado una enmienda a la totalidad y 92 enmiendas parciales con las que pretendían mover 30 millones de euros del presupuesto de Natalia Chueca. Entre otras cuestiones, pedían ampliar las partidas destinadas a la regeneración de los barrios o las políticas de juventud después del cierre de siete Zonas Jóvenes en estos últimos meses. Sin embargo, y aunque han contado con los votos a favor de ZeC en muchas de sus peticiones, los socialistas no han conseguido el apoyo ni del PP ni de Vox en sus peticiones, por lo que ninguna de sus enmiendas ha salido adelante.

Las enmiendas

Vox, por su parte, ha presentado este año tan solo cuatro enmiedas y todas a las bases de ejecución del presupuesto. Esto implica que no han propuesto cambios ni en las partidas de gastos ni en las de ingresos, sino en las normas que existen a la hora de gastar el dinero o cómo hacerlo. Esto se debe a que, por un lado, la ultraderecha ya había negociado y acordado con el PP, antes de anunciar que se negarían a aprobar las cuentas, tanto los gastos como los ingresos. Y, en segundo lugar, a que la ruptura de las conversaciones entre ambas formaciones ha enrarecido el ambiente, por lo que Vox tenía complicado que los populares aceptaran alguna de sus propuestas.

Con respecto a esas cuatro enmiendas a las bases de ejecución, las cuatro han sido aprobadas gracias a los votos a favor del PSOE y ZeC. Estas propuestas implican, entre otras cuestiones técnicas, la publicación para su consulta por parte de los concejales y de la ciudadanía del llamado libro general de cuentas, un documento en el que se esplicitan, de forma detallada y una a una, todos los gastos que acomete el Ayuntamiento de Zaragoza. No obstante, a pesar de haber sido aprobada, esta inicitaiva tiene pocos visos de cumplirse ya que no es la primera vez que se aprueba por parte del pleno.

Finalmente, Zaragoza en Común ha conseguido que se aprobara una de las 153 enmiendas que había presentado, también a las bases de ejecución. En este sentido, la formación había solicitado que tengan que pasar por el pleno las modificaciones de crédito que superen los 200.000 euros.