Vox certifica su primer 'no' al presupuesto de Zaragoza: "Estamos ejerciendo una labor de control y de exigencia"

Las elecciones a las Cortes de Aragón han sido una inesperada perturbación en la tramitación de unos presupuestos para el Ayuntamiento de Zaragoza que se presentan como históricos, por sus cifras de inversión, pero que llevan adosadas una negativa de Vox a los mismos que parece más justificada en el contexto político autonómico que en razones financieras. El pleno de la capital aragonesa ha celebrado este miércoles una comisión extraordinaria para votar las enmiendas a las cuentas de los grupos municipales en los que la ultraderecha ha insistido en su no al proyecto de Natalia Chueca avanzando el camino a una inédita moción de confianza si la regidora quiere seguir adelante con su propuesta.

La situación de bloqueo ha obligado al consistorio a replantear los plazos con los que se había planificado la ejecución económica de la ciudad. La de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha recordado que el presupuesto comenzó a elaborarse en julio con unas ordenanzas que salieron adelante con los votos de PP y Vox, y prácticamente "sin reclamaciones" en relación a la política fiscal. Por eso, inciden que sigue siendo un proyecto "bueno e histórico" para Zaragoza al ser el primero realizado en un contexto de "independencia financiera", tras haber saneado las cuentas de la deuda. Unos argumentos que no han decantado la opinión de una formación ultra que coloca en Zaragoza sus líneas rojas en la zona de bajas emisiones y en el crecimiento del gasto corriente mientras de forma paralela discurre un diálogo en voz baja para conformar una mayoría de investidura en las Cortes de Aragón.

El resultado en las elecciones autonómicas ha supuesto un espaldarazo para Vox, que ha duplicado su presencia en la comunidad con un notable vigor en Zaragoza. Una circunstancia que la portavoz en la capital aragonesa ha aprovechado para reivindicar que su negativa está justificada en su "labor de control y de exigencia". Finalmente el pleno ha aprobado las cuatro enmiendas presentadas a la bases de ejecución por los ultras con los votos afirmativos de PSOE y ZEC y el voto en contra del PP. El presupuesto, con una inversión histórica de 128 millones, será sometido a la votación el próximo 26 de febrero.

La responsable popular ha tratado de defender unas cuentas alcanzan los 1.039 millones de euros, un 6,29% más que en 2025, subrayando que contempla inversiones que dejarán "legados para la ciudad" y refuerzos "muy relevantes" de los servicios públicos destinados a toda la ciudadanía como limpieza, movilidad, zonas verdes e iluminación urbana. "El presupuesto tiene más cosas de las que nos unen de las que nos dividen", ha destacado Solans, que les ha pedido a los grupos políticos "ser constructivos" para sacar adelante unas cuentas que buscan "trabajar por la ciudad".

Votación de enmiendas al presupuesto de Zaragoza, este miércoles. / Pablo Ibáñez

De hecho, en su intervención inicial ha tenido un guiño a las entidades ciudadanas (como la federación de asociaciones de barrio y agrupaciones vecinales o ecologistas), que han presentado once alegaciones (frente a las 65 del pasado ejercicio) y les ha garantizado que sus peticiones "no caen en saco roto", pues sus planteamientos han sido trasladados a las consejerías competentes para "trabajar con ellos en las propuestas que se han presentado".

Desde el PSOE, la concejala Marta Aparicio ha explicitado en el pleno que el debate ha quedado completamente alterado por la perturbación electoral autonómica. Y al mismo tiempo ha denunciado que el PP intentó aprovechar la dimisión de Julio Calvo para "alterar las mayorías", calificando la maniobra de "cacicada" y recordando que los populares carecen de mayoría absoluta. "Les queda un año y medio de gobierno en el que tendrán que negociar con la oposición", advirtió.

Los socialistas sostienen que su enmienda a la totalidad, finalmente rechazada, persigue una reformulación total del presupuesto, pues consideran que las cuentas ponen en riesgo la "sostenibilidad" municipal. Según Aparicio existe un "desequilibrio financiero" con un gasto corriente que se ha disparado hasta el 44%. Asimismo, ha criticado la política fiscal por "injusta" y afirmó que el presupuesto prioriza "unos pocos proyectos destinados a la mayor gloria de la alcaldesa".

"Una imposición discriminatoria"

La concejala de ZEC, Elena Tomás, ha señalado que los presupuestos tal y como están planteados "no servirán para mejorar la calidad de vida" de los zaragozanos y ha defendido sus enmiendas por su validez para buscar "más transparencia", con el objetivo de conocer cómo discurre la gestión económica en el consistorio en el que hasta hace unas semanas todas las decisiones salían adelante con el visto bueno del PP y Vox.

Tomás ha evidenciado también la paradoja de que Vox haya trabajado en la redacción de los mismos, algo que la propia portavoz ultra reconoce. De hecho, Torres recordado que su negativa actual no llega motivada por las "partidas de gasto" pactadas previamente, sino por dos escollos que ellos consideran de gran calado: el régimen sancionador de la zona de bajas emisiones (ZBE) y el gasto corriente.

Vox insiste en que la ZBE es "una imposición discriminatoria" de Pedro Sánchez que afecta a las clases trabajadoras y restringe libertades "sin atender a los niveles reales de contaminación". Además, la concejala ha afirmado que el gasto corriente se expandirá en 2027 con la nueva contrata de buses. "No le pedimos que empeore los servicios públicos, le pedimos que acometa reformas en el ayuntamiento que son muy necesarias sin necesitar tantos patronatos, institutos o duplicidades", ha expuesto.

Tras el pleno de este miércoles, en todo caso, el proyecto de presupuestos avanza hacia su votación definitiva. Igual que sucede en la negociación por las Cortes de Aragón, las formaciones implicadas no descartan poder llegar a un acuerdo que evite recurrir a la moción de confianza y retrasar plazos. Por ahora el clima de diálogo de puertas afuera es sosegado. Aunque eso sí, la concejala responsable de Hacienda ha calificado que en el amago de salida de Julio Calvo de Vox se han producido "incongruencias que nadie entiende". La perturbación electoral por el momento sigue generando distorsiones inesperadas.