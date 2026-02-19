La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios

Aragón está a punto de dejar atrás el tren de borrascas que ha revolucionado la comunidad desde finales del pasado año, pero todavía habrá tiempo para encajar una última sacudida. La borrasca Pedro, la décima de alto impacto en este 2026 y decimosexta de la temporada, volverá a extender los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las tres provincias aragonesas, fundamentalmente por las fuertes rachas de viento que están previstas hasta media tarde de este jueves.

Esa será la principal diferencia respecto a la mayoría de alertas registradas durante los dos últimos meses. La principal afección de la borrasca Pedro en Aragón no será tanto la lluvia, como sucedió en las anteriores, sino el viento, que será de componente norte y con una fuerza considerable.

El temporal entró este pasado miércoles por el Atlántico y el Cantábrico descargando, en estos casos sí, lluvias importantes en Galicia, País Vasco y puntos de Castilla y León, acompañadas de rachas de más de 100 kilómetros por hora, y ha ido desplazándose con rapidez hacia el este y llevando las alertas hacia Aragón, Cataluña y la parte oriental de Castilla La Mancha y Andalucía.

Así afectará hoy la borrasca Pedro a Aragón

El giro drástico del tiempo se notará en Aragón ya desde la madrugada. Ya a última hora de la pasada noche cayeron algunas gotas en Zaragoza y zona de la ribera del Ebro, ibérica y Huesca pero sin dejar acumulados significativos, en parte por la entrada del viento. La Aemet mantiene activos avisos amarillos en amplias zonas de la comunidad desde las 06 horas, que los sostendrá en su mayoría hasta las 18 horas, hay que en otros casos los mantendrá hasta la medianoche.

Es el caso del Pirineo, donde el órgano estatal prevé rachas de hasta 90 kilómetros por hora acompañadas de ventisca y además ha activado también el aviso amarillo por unas nuevas nevadas que dejarán una capa de hasta 10 centímetros por encima de los 1.000 metros, afectando a poblaciones de la Jacetania y el Alto Gállego como Jaca, Sabiñánigo, Caldearenas o Arguis. En la alta montaña la jornada volverá a apuntalar un manto blanco en las estaciones de esquí, que esta temporada ha alcanzado un espesor desconocido en muchos años, y volverá a teñir de blanco pueblos pirenaicos como Torla, Benasque, Biescas, Villanúa, Panticosa o Canfranc.

El fuerte viento también azotará al centro y sur de Huesca, Cinco Villas, Ribera del Ebro, Bajo Aragón y Gúdar y Maestrazgo, donde las previsiones son algo más benignas, de hasta 80 kilómetros por hora, pero igualmente de consideración. En el caso de la montaña de Teruel, el riesgo se extiende también hasta la noche.

Tras el paso de la borrasca Pedro al final del día, Aragón se encamina hacia unos días de estabilidad meteorológica y predominio del sol hasta el próximo martes.