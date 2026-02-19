Esta es la tarjeta con la que los pensionistas pueden viajar gratis en el bus de Zaragoza: cambia el lugar donde obtenerla

Hay determinados públicos que tienen bonificados los viajes en el autobús urbano de Zaragoza, como los menores de 15 años, jóvenes, personas desempleadas o familias numerosas. También los jubilados, que con la tarjeta de pensionista -gratuita- pueden coger el bus de la capital sin coste para su bolsillo.

El trámite para solicitarla se hace desde hace años en las oficinas de atención al cliente de Avanza, en el emblemático Centro Comercial El Caracol, en el paseo de Independencia de Zaragoza. Este espacio se ha consolidado como un punto de referencia para los usuarios del transporte público de la ciudad, especialmente para los jubilados que acuden cada año a renovar su tarjeta gratuita de pensionista.

Ahora, tal y como ha informado la compañía a través de sus redes sociales, se introduce una novedad importante. Aunque la oficina de atención al cliente seguirá ubicada en el mismo lugar de siempre, el servicio específico para renovar o solicitar la tarjeta gratuita de pensionista se traslada a un nuevo local dentro del propio centro comercial.

Nueva ubicación para pensionistas

La renovación y expedición de la tarjeta gratuita pasará a realizarse en la oficina contigua a la que hasta ahora gestionaba estos trámites. Es decir, el cambio no implica desplazarse a otro punto de la ciudad, sino simplemente acudir al local situado justo al lado.

Con esta reorganización, Avanza busca ofrecer una atención más personalizada y ágil a los pensionistas, mejorando su experiencia durante el proceso y facilitando la entrega de la documentación necesaria. Además, la medida pretende reducir las largas colas que con frecuencia se formaban en la oficina principal, especialmente en los periodos de mayor demanda.

En definitiva, se trata de un ajuste pensado para optimizar el servicio sin alterar la ubicación habitual, pero con el objetivo claro de hacer más cómodo y eficiente un trámite esencial para muchos mayores de Zaragoza.

¿Cómo se realizará ahora?

Tal y como se venía realizando hasta ahora, los usuarios deberán sacar su turno en la pantalla ubicada en la actual oficina de atención al cliente, seleccionando la opción “tarjeta pensionista”.

Una vez obtenido el número correspondiente, deberán dirigirse a las mesas 7 u 8, situadas en la oficina contigua, donde se gestionarán exclusivamente estos trámites. De este modo, el sistema mantiene el mismo procedimiento de solicitud de turno, pero redistribuye la atención para hacerla más ágil y organizada.