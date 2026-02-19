Una cafetería de especialidad aterriza en Zaragoza con locales en dos céntricas avenidas

La cadena de panadería y cafetería 365 Obrador refuerza su presencia en Zaragoza con nuevas aperturas y un modelo de crecimiento progresivo que busca consolidarse en los barrios de la ciudad. La compañía, nacida en Barcelona a finales de los años 90 de la mano de Emilia Castro y Juan Antonio Tena, mantiene como eje central la elaboración diaria de producto propio y una relación cercana con el cliente.

Desde sus inicios, la marca ha apostado por un modelo basado en la combinación de obrador propio, procesos artesanales y gestión eficiente. Esta fórmula le ha permitido crecer sin perder su esencia: ofrecer panadería de calidad a precios accesibles, con un trato familiar y una clara vocación de proximidad. Con el paso del tiempo, el proyecto se ha consolidado como un referente en el consumo cotidiano, integrándose en la vida diaria de los barrios donde opera.

Crecimiento en Zaragoza

La expansión en la capital aragonesa responde a un planteamiento orgánico y responsable. Cada nueva tienda se concibe como un espacio abierto y acogedor, pensado para públicos diversos y con horarios amplios que se adaptan a los distintos ritmos del día. Entre las próximas aperturas figuran nuevos locales en Paseo Sagasta 15 y en la avenida de Madrid 109, en el barrio de Delicias.

El objetivo es establecer una relación duradera con la ciudad, garantizando los estándares de calidad y servicio que definen la marca. La compañía busca que cada establecimiento funcione como punto de encuentro cotidiano, reforzando el vínculo con vecinos y trabajadores de la zona.

La propuesta de 365 Obrador combina panadería y cafetería, con productos elaborados a diario en su propio obrador. El uso de masa madre y fermentaciones lentas, junto con una red de panaderos y pasteleros, asegura frescura y regularidad en toda la red de tiendas. Pan, bollería y café conforman una oferta pensada tanto para el desayuno como para la compra diaria.

Detrás de la enseña se encuentra el Grupo Horreols, grupo empresarial familiar que integra tiendas, obrador y logística, lo que permite un control integral del proceso productivo y operativo. Actualmente, 365 Obrador cuenta con más de 220 establecimientos en funcionamiento y un equipo de 2.000 personas que atienden cada día a miles de clientes.

Noticias relacionadas

Además, la compañía incorpora criterios de sostenibilidad y compromiso social en su modelo de negocio, ajustando la producción a la demanda para reducir mermas, optimizar recursos y minimizar el desperdicio alimentario, al tiempo que genera empleo en los entornos donde está presente.