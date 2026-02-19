Un convoy de apoyo permite a vecinos desalojados por la crecida del río Ebro en Zaragoza acceder a sus casas para recoger medicinas

Los vecinos de Los Huertos, en Alfajarín, desalojadas para garantizar su seguridad han podido entrar durante la mañana de este jueves en sus casas para coger más enseres y medicinas, así como para cuidar a sus animales. La entrada se ha desarrollado de un modo ordenado tras el rápido abandono al que se vieron obligados los vecinos de esta zona ante el peligro de que la crecida del río Ebro pudiese entrar en sus casas.

En Los Huertos, 80 vecinos tuvieron que abandonar sus casas ante el avance del agua. 20 personas, entre ellas 10 menores, han sido acogidas en el pabellón municipal, donde Cruz Roja Española y los servicios sociales de la comarca se están encargando de su manutención y apoyo. No obstante, se mantiene la atención y los servicios de manutención para un total de 27 personas.

Los vecinos deberán seguir en este desalojo temporal al menos hasta el sábado, aunque no se descarta que pudieran regresar antes si las previsiones mejoran. La evolución del caudal del río Ebro y la resistencia de la mota, que actualmente presenta un estado de deterioro marcarán el regreso a sus hogares. Este jueves se están realizando labores de vigilancia en la mota de Alfajarín por parte de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que se encuentran en desplazados en la zona.

La otra mota que causa preocupación en la cuenca es la del Burgo de Ebro, en la que los técnicos estuvieron trabajando durante todo el miércoles. Ante el temor a que se rompiera, las máquinas la rebajaron para permitir que saliera agua por un lugar donde no provocaba daños.

El río Ebro va a ir recuperando la normalidad en las próximas horas. A pesar de que todavía sigue crecido, con un caudal de 1.389 metros cúbicos por segundo, las previsiones indican el caudal va a seguir de bajada. La vigilancia de las motas, posiblemente muy debilitadas por la humedad, centra la atención de los servicios de protección.

De momento, lo único seguro es que esta misma mañana los vecinos de Los Huertos han podido entrar, con todas las medidas de precaución, en sus domicilios en un convoy de apoyo para poder recoger medicación, algún efecto personal y dar de comer y cuidar a sus animales.

Vuelve el carnaval a Movera

En Movera, los vecinos de Torre Urzáiz que tuvieron que abandonar sus viviendas por prevención deberán esperar también hasta el sábado para poder regresar a sus hogares. Eso sí, la vuelta depende de que se cumplan las previsiones. Aunque la mayoría son segundas residencias, actualmente hay unas 20 familias fijas que siguen desalojadas. De estas, finalmente solo ha necesitado el apoyo del ayuntamiento una familia formada por cuatro personas. El resto ha encontrado una solución habitacional momentánea.

De momento, la familia realojada va a continuar en el pabellón municipal. Si la situación recupera la normalidad el sábado 21 de febrero, todos regresarán a sus hogares. De lo contrario, si hiciese falta que continuasen fuera de sus casas, el consistorio les reubicaría en otra estancia para poder celebrar el carnaval, que había sido suspendido. Así, la localidad recuperará esta tradición festiva sin mayores contratiempos.

Pronóstico de la CHE

El pronóstico de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) es que los caudales tengan una tendencia descendente en casi todos los cursos fluviales de la cuenca del Ebro, incluso en el tramo del Ebro entre Tudela y Pradilla. Ademásm seguirán estabilizados una jornada más en el tramo del Ebro entre Alagón-Zaragoza y la cola del embalse de Mequinenza

En Zaragoza, el caudal se reducirá sensiblemente a partir de este viernes 20 de febrero y en la zona de Gelsa (cola del embalse de Mequinenza), el sábado 21.