Natalia Chueca, sobre las condiciones de Vox para aprobar el presupuesto: "No puedo correr el riesgo de cancelar las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado este jueves que todavía confía en "llegar a un acuerdo" con Vox de cara a la aprobación del presupuesto municipal, que se votará en el pleno el próximo jueves y que ya fue rechazado por la ultraderecha el pasado miércoles en la comisión de Hacienda. "Voy a seguir trabajando hasta el final para convencerles de que son los mejores presupuestos de la historia, como ellos mismos han reconocido", ha declarado a preguntas de los periodistas. "Espero llegar a un acuerdo", ha añadido.

En estos momentos, ha dicho, de los dos escollos planteados por Vox, las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones y la reducción de la estructura del ayuntamiento, solo mantiene como línea roja el mantenimiento de las multas por acceder al área de tráfico restringido, ya que es una cuestión a la que obliga la normativa estatal. Sobre el adelgazamiento del consistorio, Chueca ha dicho que ella está dispuesta a sentarse y hablar porque ella es la primera interesada en que la Administración sea lo más eficiente posible. "Lo que pasa que una cosa es decirlo desde la oposición y otra gobernar", ha matizado.

Sobre la Zona de Bajas Emisiones ha dicho que es "el punto que yo marco como línea roja" y que sigue "distanciando" a ambas formaciones de cara a alcanzar una acuerdo para el que apenas queda tiempo. "No puedo correr el riesgo de cancelar las sanciones tal y como plantean. Zaragoza está recibiendo 23 millones de euros entre el año pasado y este de ayudas al transporte", ha recordado, y es que en caso de no aplicar el régimen sancionador al que obliga la ley estatal aprobada por el Gobierno central, el Estado podría cortar el grifo de estas subvenciones, por lo que el consistorio no contaría con apoyo financiero para seguir bonificando el precio del billete del bus y el tranvía.

La cuestión de confianza

"Mis líneas rojas son cumplir con la ley y no perder dinero para los zaragozanos. Ese dinero lo que está permitiendo es que el precio del transporte público esté bonificado al 40%. Si no tuviésemos esas ayudas al transporte, los zaragozanos pagarían un 40% más", ha declarado sin decir que el Gobierno municipal podría seguir aportando su parte -la mitad de esa subvención al precio del billete- en caso de que el Estado dejara de pagar la suya.

Sobre la Zona de Bajas Emisiones, Chueca ha dicho también que es una normativa que no es de su agrado, pero que tiene que cumplir. "Es una imposición del Gobierno de Sánchez a los ayuntamiento, pero ya hemos hecho la ZBE más pequeña posible y hemos hecho la lista de excepciones para poder entrar lo más amplia que hemos podido. El impacto es mínimo y apenas hay ciudadanos sancionados. Condicionar los presupuestos a algo que no está teniendo impacto en la ciudad no tiene ningún sentido", ha lamentado la alcaldesa.

Asimismo, la regidora ha recordado que votar en contra del presupuesto la semana que viene solo va a suponer retrasar la entrada en vigor de las cuentas diseñadas por el PP un mes, ya que en caso de que Vox mantenga su 'no' el próximo jueves, la alcaldesa se someterá a una cuestión de confianza. Este mecanismo le permitirá aprobar sus presupuestos aun sin contar con la mayoría absoluta del pleno al no haber una mayoría alternativa posible, ya que Vox no votará al candidato que pudiera presentar el PSOE en ese trámite de la cuestión de confianza.

"No es lo que yo quiero pero ahí tendré que ir si no me dejan otro remedio", ha dicho sobre este mecanismo. "Mi obligación como alcaldesa de la ciudad de Zaragoza es sacar adelante este presupuesto y voy a intentar sacarlo con el máximo apoyo posible. Por lo tanto, yo estoy trabajando con Vox y estoy planteándole a Vox que tenemos que llegar a un acuerdo y estamos viendo si podemos salvar los escollos que ahora mismo me plantean para poder dar ese apoyo y ese sí al presupuesto", ha zanjado.