Natalia Chueca, sobre el vídeo en el que se le ve sin cinturón en el coche: "Me equivoqué, lo siento, ya está"

En una muestra más de en lo que se ha convertido la política, ha surgido en Zaragoza una nueva polémica al calor de un vídeo publicado por el equipo de la alcaldesa, Natalia Chueca, en el que la regidora aparece subida en el asiento trasero del coche sin llevar el cinturón de seguridad. Las imágenes fueron subidas a YouTube a principios de esta semana e incluso llegaron a editarse a posteriori para que la infracción pasar más desapercibida, pero la regidora no ha podido escapar finalmente de las preguntas de los periodistas. Con un tono risueño, la regidora ha tratado de quitarle hierro al asunto, aunque ha reconocido el error y ha pedido perdón.

"Obviamente todos sabemos que es obligatorio llevar el cinturón. Yo me lo puse y en el vídeo se ve, pero es verdad que hubo un segundo donde me senté, iba hablando por teléfono y salgo sin el cinturón puesto. A continuación me lo puse. Pues mal, lo siento, me equivoqué en ese momentito", ha justificado. "Me equivoqué, lo siento, ya está. Todo el mundo se equivoca en algún momento dado. Hay que tener mesura. Somos humanos. No es algo tan trascendente", ha insistido Chueca.

Sin embargo, lo que la regidora ha reconocido un error, al PSOE le ha parecido un escándalo digno de llevarse al próximo pleno, que se celebrará el jueves que viene. Tanto es así que los socialistas han presentado una moción para su debate y votación con la que van a pedir la reprobación de "la conducta infractora" de la alcaldesa Natalia Chueca, "consistente en circular en el vehículo oficial incumpliendo la obligación de hacer uso del cinturón de seguridad, así como la actuación posterior dirigida a modificar el video difundido con la intención de ocultar los hechos".

"Numeritos falsos"

Para Chueca, este movimiento de los socialistas es un intento "de falsear la realidad". "El PSOE tiene tantos motivos por los que pedir perdón que me parece una tomadura de pelo que hagan política con esta cuestión que, obviamente, no estuvo bien pero que fue un error, se me escapó y ya está", añadió.

"Es bastante ridícula la labor de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza y más le valdría en lugar de hacer estos numeritos falsos defender los intereses de los zaragozanos y defender la ciudad. Que se lo miren con los resultados del pasado 8 de febrero. Me equivoqué, lo siento, ya está, todo el mundo tiene la oportunidad de equivocarse en un momento", zanjó la alcaldesa.