375 euros al mes por un ático con terraza en el Arrabal: así estaban los precios del alquiler en Zaragoza hace una década

La vivienda es sin duda una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos hoy en día. El incremento de los precios del alquiler se hace más que evidente año tras año: se nota en los bolsillos y se comprueba en los múltiples informes que se publican constantemente sobre el estado del sector inmobiliario. Sin embargo, este bombardeo constante de cifras quizá no permite percibir, realmente, lo que suponen esos porcentajes y números al alza. Pero hacer ese ejercicio vale la pena.

Hay un local en la calle Manifestación de Zaragoza que permite hacer ese ejercicio: asomarse a una ventanita del pasado y conocer cuánto valía hace más o menos una década alquilar un piso en la capital aragonesa. En esta céntrica vía, en el tramo más cercano a la plaza del Justicia, hay una antigua agencia inmobiliaria que lleva cerrada desde bastante antes que la pandemia pero en la que permanecen los carteles con los precios de los pisos que se ofertaban entonces. Advertencia: la reacción que provoca oscila entre la rabia y la incredulidad.

Y es que por aquel entonces, cuando cerró esta agencia inmobiliaria, un ático en el Arrabal con terraza costaba 375 euros al mes. Un sondeo rápido ahora por uno de los portales inmobiliarios más utilizados permite comprobar que en este mismo barrio, en la actualidad, lo más barato que un inquilino puede encontrar no baja de los 695 euros (un 85% más). Esto es lo que cuesta un piso que se oferta en la calle Oroel que tiene 65 metros cuadrados y tres habitaciones. Eso sí, de terraza, nada. Un poco más cerca de la parte antigua del Arrabal, en la calle Pano, el precio asciende hasta los 930 euros, casi el triple que entonces.

Ocurre parecido en todos los casos. Otro de los carteles con anuncios que aún cuelgan de este escaparate oferta un piso de un dormitorio en Conde Aranda por 375 euros. En la actualidad, uno con similares características en esta misma calle vale 700 euros en Idealista. Prácticamente el doble. Y en San José alto la evolución de los precios es todavía más salvaje. Entonces un piso costaba 350 euros al mes. Hoy, por una vivienda de tres habitaciones y 75 metros cuadrados en esta misma zona piden 750 euros, un 114% más.

Con cada cartel, la historia se repite. "Zona Manifestación. Dos dormitorios. 400 euros". En la actualidad, un piso cerca de esa misma calle -en la misma vía no hay ofertas- cuesta 700 euros en la avenida César Augusto. Eso sí, se trata de una vivienda de dos habitaciones pero sin acceso con ascensor.

Pero más allá de lo curioso que resulta realizar este ejercicio comparativo, los datos de Idealista reflejan a la perfección cómo han subido los precios del alquiler en la capital aragonesa y refrendan, con cifras, que los ejemplos antes expuestos se ajustan a una realidad que está ahogando a miles de familias y jóvenes.

Según un informe de este portal inmobiliario, el precio del alquiler de un piso en Zaragoza estaba, de media, en los 6,6 euros el metro cuadrado hace ahora justo diez años, en febrero de 2016. Eso implica que un piso de 70 metros cuadrados estaba en el mercado por unos 460 euros. Hoy en día, en enero de 2026 (último mes del que se disponen datos) ese mismo informe indica que el precio medio de una vivienda alquilada en la capital aragonesa es de 11,4 euros el metro cuadrado, por lo que ese mismo apartamento de 70 metros cuadrados cuesta ahora 800 euros.

Esos 11,4 euros por metro cuadrado del precio medio del alquiler en Zaragoza suponen un récord absoluto en la serie histórica de Idealista y un crecimiento de un 72,73% en una década. En noviembre de 2009, primer mes del que aparecen datos en este mismo informe, esa cifra era de 8,4 euros el metro cuadrado, un 26% menos.

Esos 6,6 euros el metro cuadrado de febrero de 2016, por el contrario, eran una cifra que se situaba muy cerca del suelo del mercado, que se alcanzó a mediados de 2014, cuando el precio medio del alquiler en la capital aragonesa cayó hasta los 6,3 euros el metro cuadrado.

Este ejercicio comparativo se puede hacer también con recibos reales de alquiler que ha consultado este diario. En 2012, el alquiler de un piso junto a la estación Delicias, en un edificio de obra nueva, con tres habitaciones, dos baños, garaje, trastero, piscina y pádel costaba 750 euros al mes. Hoy no hay ningún piso disponible en esta misma urbanización para poder comparar, pero buscando algo similar el ascenso de los precios asusta. En estos momentos, un piso en Torre Zaragoza, en la avenida Navarra,con unas características similares a lo que entonces ofrecía este otro inmueble, se alquila por 1.700 euros al mes.