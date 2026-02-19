El PSOE critica que Natalia Chueca vaya a gastar "un pastizal" en rehabilitar Giesa "para hacer un negocio privado"

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Horacio Royo ha considerado este jueves que los pliegos que regirán la concesión de Distrito 7 (en Giesa) como futuro espacio de producción audiovisual confirman “la mesa puesta” que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, le va a poner al adjudicatario. Un proyecto que le va a costar a los zaragozanos 18 millones de euros, más otros 3 millones aproximadamente en equipamientos. Una operación que, por tanto, nos cuesta a los zaragozanos y zaragozanas más de 20 millones de euros y en la que, sin embargo, no está justificado su interés público ni cuenta con un informe que valore su viabilidad económica y financiera.

Royo, que ha interpelado al concejal de Presidencia para que diera cuenta de los estudios de viabilidad económica y financiera que sostienen la concesión del edificio de Giesa, ha criticado además los escasos ingresos que generará para esta ciudad.

Y es que, ha ironizado, el Gobierno de Chueca “ha establecido un canon en el que tampoco se han matado la cabeza. Han cogido el coste de la inversión y la han dividido para 30 años”, sin actualizar la inversión de 2025 a precios de 2055. Así, si lo equiparamos a la inflación media durante estos 30 años, aproximadamente del 2%, ese canon debería ser de 28 millones y no de 15. Por tanto, ha dicho, “el Ayuntamiento de Zaragoza no va a recuperar esa inversión”. “Da la sensación que los ingresos que nos generará esta concesión no parece que sea lo que justifique el interés público de la operación”, ha insistido.

El edil socialista ha profundizado en que otra cuestión para valorar el interés público de esta operación es la prestación de un servicio. “Somos conscientes de que hay servicios públicos de obligada prestación, como el transporte público del cementerio, que utilizan fórmulas concesionales para ser prestados por este ayuntamiento. Por eso, es difícil considerar que ese ecosistema audiovisual se pueda considerar un servicio público”, ha subrayado.

"Algo que justifique"

De hecho, el concejal socialista ha explicado que en ninguno de los documentos que “adornan” el expediente justifican que sea un servicio público. “Todavía no hemos encontrado algo que justifique por qué nos gastamos semejante pastizal en rehabilitar un edificio para entregárselo a alguien que se dedique a hacer un negocio privado”.

Ha reprochado que ni si siquiera el Gobierno de Chueca ha presentado un informe económico-financiero. “Lo único que hacen es poner en el acuerdo final del expediente una frase en la que dicen que la puesta en marcha del ecosistema audiovisual y, especialmente, de la unidad de gestión de la producción deberán ser un generador de empleo en la ciudad, tanto por la contratación de personal local para sus producciones y servicios como para completar las diversas vías de formación del ecosistema”, ha señalado, por lo que ha criticado que “en total, 20 millones de inversión para que se lo quede alguien que deberá, si eso, crear empleo”.

Por todo ello, el concejal socialista ha insistido en que “hemos cogido 20 millones de euros de los zaragozanos y zaragozanas, aparte de financiación de fondos europeos, para rehabilitar un edificio que le darán a un señor o persona jurídica que se presente a ese concurso, y que diga que lo va a explotar a través de una concesión demanial. Y todo esto sin que en toda la documentación haya un solo informe que valore que viabilidad económica y financiera tiene ese negocio”. “Ni siquiera el proyecto con el que ganaron los 3 millones de fondos europeos tiene absolutamente nada que ver con el que de verdad van a ejecutar”, ha apuntado.