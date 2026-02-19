¿De dónde vienen los turistas que visitan Zaragoza? La capital aragonesa alcanza un nuevo récord de estancias

Zaragoza se consolida como un destino urbano dentro del país. Cada vez más viajeros nacionales eligen visitar la capital aragonesa como parte de sus escapadas y vuelven a su lugar de origen con un buen recuerdo y dispuestos a recomendar el viaje a familiares y amigos. Esa tendencia se ha dejado notar en los datos del Instituto Nacional de Estadística, que refleja un "crecimiento sostenido" con un máximo histórico en pernoctaciones hasta alcanzar las 2.275.605 estancias, un 1,26% más que en 2024, y la "cifra más alta desde que hay registros", ha indicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este jueves.

"Nada de esto es casual, es resultado de una política deliberada de grandes eventos. Lo hicimos con Zaragoza Florece, con la Navidad y con este festival ZGZ Luce que poco a poco se consolida. Y lo hemos hecho con festivales musicales, con grandes citas deportivas y lo seguiremos haciendo", ha comentado. En total, entre enero y diciembre, se han registrado 1.301.981 viajeros, una cifra similar a la del año anterior (1.309,784).

¿Y de dónde proceden los turistas? La mayoría de ellos llegan de otros lugares de España, con 923.414 turistas nacionales, un 1,96% más, mientras que 378.567 son extranjeros, lo que indica que Zaragoza se consolida como un destino urbano de referencia dentro del país. Los ciudadanos que más visitan Zaragoza son los catalanes, seguidos de los madrileños, aragoneses, valencianos, andaluces y vascos.

La procedencia de los turistas

En cuanto al turista internacional, Francia se consolida como el principal mercado internacional, tanto en viajeros como en pernoctaciones, seguida de Italia, Estados Unidos y Reino Unido, "confirmando la fortaleza de los mercados europeos y norteamericanos tradicionales para Zaragoza", ha indicado Chueca.

Pero si hay un dato que ha batido récord es el número de pernoctaciones, que con un 1,26% más que el año anterior ha alcanzado las 2.275.605 estancias, siendo la cifra más alta desde que hay registros. Este dato refleja que los viajeros optan por estancias más largas y dedican más días a conocer los atractivos de la ciudad.

En concreto, la estancia media se sitúa en 1,76 días. Para alojarse en la ciudad, los viajeros eligen el hotel, ya que la mayoría de las pernoctaciones han sido en alojamientos hoteleros (2.031.379), seguido de los apartamentos turísticos que han registrado 170.022 noches, experimentando un aumento del 49 % respecto al año anterior. El camping ha sumado 74.204 noches, un 2,39 % más. El nivel de ocupación hotelera también se ha mantenido en porcentajes sólidos con un 68% del número de habitaciones ocupadas.

Un cierre de año positivo

Si la tendencia al alza se ha mantenido durante todo el año, el cierre ha sido todavía más positivo con un mes de diciembre que ha registrado un incremento notable del turismo. En diciembre, un total de 102.486 viajeros visitaron la ciudad, lo que supone un 4,27% más que el mismo mes del año anterior, y se registraron 176.621 pernoctaciones, es decir un 5 % más. "Estos datos confirman que la campaña y la programación de Navidad, la más extensa hasta el momento, ha dado resultado y ha atraído a visitantes, generando riqueza en la ciudad", ha comentado Chueca.

Con estas cifras, que confirman un aumento en la pernoctaciones y en la estancia media, con diferentes opciones de alojamiento, "podemos decir que el 2025 ha sido un año muy positivo para la ciudad". "Los datos confirman una evolución coherente con la estrategia turística del destino, que apuesta por consolidar Zaragoza como una ciudad atractiva para estancias más completas, tanto en el mercado nacional como internacional y en esa línea seguiremos trabajando", ha apuntado.

Gracias la estrategia del ayuntamiento, "Zaragoza se llena de vida y las calles se convierten en espacios de encuentro y cultura, al tiempo que proyectamos la ciudad hacia fuera". "Nos posicionamos como destino urbano competitivo, accesible y atractivo. Una ciudad donde siempre está pasando algo", ha concluido la alcaldesa.