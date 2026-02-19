Tres años y más de medio millón de visitantes: Mobility City se consolida como referente nacional de la movilidad sostenible

Mobility City está de celebración tras superar el medio millón de visitantes y organizar cerca de 400 actividades desde su apertura. Se cumplen además tres años desde su inauguración, el 20 de febrero de 2023, por parte de Su Majestad el Rey Felipe VI. Un día histórico no solo para Fundación Ibercaja, sino también para la ciudad de Zaragoza, que veía reabrirse al público el puente diseñado por la arquitecta Zaha Hadid, una de las obras más emblemáticas de la Expo 2008. Una reapertura que supuso devolver a la ciudadanía un espacio que sentía como propio y que simboliza el propósito de la Fundación de trabajar por y para las personas. Desde entonces, este enclave vanguardista se ha consolidado como un referente nacional en torno a la movilidad sostenible del futuro.

La celebración coincide además con el 150 aniversario de Fundación Ibercaja, una efeméride que refuerza la trayectoria histórica de la entidad y su vocación de servicio a la sociedad. En este contexto, Mobility City representa la unión entre innovación y compromiso social, entendiendo la movilidad como un elemento cotidiano que debe diseñarse siempre al servicio de las personas.

Tres actos centrales del aniversario

El evento que ha tenido lugar esta tarde, como parte de este tercer aniversario, ha reunido tres propuestas que refuerzan la dimensión experiencial y simbólica del proyecto.

El acto ha sido el marco perfecto para la presentación del libro conmemorativo que ha llevado a cabo Fundación Ibercaja. Mobility City, un sueño muy real resume los primeros años del proyecto. Esta publicación que se ha dado a conocer en una conversación entre el presidente, Amado Franco, el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo y el director de Mobility City, Jaime Armengol, y ha sido clausurado con la intervención del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha servicio igualmente para anunciar las nuevas experiencias con las que cuenta el espacio dirigidas a todos los públicos.

Junto con esta presentación, esta noche de aniversario ha contado también con el espectáculo de luces “Latencia”, que iluminará Mobility City desde el exterior también durante este viernes por la noche. Se trata de una intervención lumínica que dialoga con el puente, respetando y subrayando su arquitectura mediante un pulso de luz orgánico y sereno. La iluminación recorre curvas y ventanales, revelando su complejidad técnica y transformando el edificio en un espacio de contemplación. Enmarcado en el 150 aniversario de Fundación Ibercaja y el tercer aniversario de Mobility City, el espectáculo propone una visión del progreso ligada al tiempo, la pausa y la escucha.

La velada de celebración por este tercer aniversario ha finalizado con un concierto de música clásica inspirado en grandes bandas sonoras contemporáneas, con piezas que evocan emoción, naturaleza y espiritualidad, aportando una dimensión artística y sensorial a la celebración, a cargo del grupo Ars Symphony.

Eventos y exposiciones

A lo largo de estos tres primeros años, Mobility City se ha consolidado como punto de encuentro para el diálogo entre empresas, administraciones, expertos y ciudadanía, generando un debate abierto y plural sobre los retos de la movilidad sostenible. Junto con jornadas profesionales y conferencias, el centro ha acogido numerosas exposiciones temáticas que combinan divulgación, innovación y entretenimiento, acercando la movilidad a públicos muy diversos y reforzando su carácter experiencial.

Entre los grandes eventos, Mobility City ha sido el escenario para las tres últimas ediciones de los Premios Impulso organizados por Fundación Ibercaja, Anfac, Sernauto y Faconauto. También, se acogió en 2024 la Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Moto, que reunió a más de 200 personas y 30 ponentes de 23 instituciones de alto nivel mundial y contó con la clausura institucional por parte de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Junto con estos grandes eventos, Mobility City estuvo también presente en 2025 en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, dentro del Pabellón de Aragón. Igualmente, el pasado año, se desarrollaron relevantes eventos como el “Aragón Data Center”, los diferentes “Innovation Days” o el “Spain Innovation Summit”, impulsado junto a Zebra. Además, el pasado mes de diciembre, la parte exterior de Mobility City fue el escenario donde se realizó el primer vuelo demostrativo a nivel europeo de una aeronave, en este caso, un dron de la empresa EHang, como parte del proyecto U-Save.

2026: un año de consolidación y crecimiento

Mobility City afronta 2026 con una programación orientada a reforzar su papel como plataforma de referencia en movilidad sostenible. Entre los principales hitos del año destacan la nueva edición de los Premios Impulso, el Observatorio de la Movilidad Sostenible, los Innovation Days y la Semana de la Movilidad, así como la inauguración de nuevas exposiciones vinculadas a grandes hitos del mundo del motor y la innovación tecnológica, entre ellas una dedicada a la marca Mercedes-Benz y otra protagonizada por diferentes motos del Rally Dakar; ambas se inaugurarán en el mes de marzo. Un calendario que busca seguir ampliando públicos, fortalecer alianzas y consolidar el espacio como lugar de debate, aprendizaje y experiencia en torno a la movilidad del futuro.

El propósito de Mobility City encaja a la perfección con el compromiso y la labor que desarrolla Fundación Ibercaja desde hace 150 años. Por un lado, estar al lado de las personas, responder a sus necesidades y trabajar por y para ellas. Por otra parte, ser una entidad que no solo acerque y apueste por el conocimiento y su acercamiento a toda la población, sino que impulse todos aquellos proyectos propios y también de otras personas y entidades que tengan como propósito el desarrollo del territorio.

Mobility City es el claro ejemplo de este objetivo y así lo ha demostrado en estos primeros tres años de vida a través de exposiciones, actividades, jornadas empresariales y eventos de diversa índole, siempre con el objetivo claro de ser una referencia en torno a la movilidad sostenible del futuro, el emprendimiento en este ámbito y la innovación.

