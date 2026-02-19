Zaragoza, en busca de su restaurante con mejor menú del día: estos son los diez candidatos y sus propuestas gastronómicas

La hostelería zaragozana arranca el año con fuerza gracias a una nueva edición del concurso Mejor Menú del Día de Zaragoza y Provincia, impulsado por Horeca Restaurantes Zaragoza. La iniciativa, ya consolidada como una cita imprescindible en el calendario gastronómico local, ha vuelto a superar expectativas tanto por el número de establecimientos participantes —más de 55— como por la respuesta del público, que ha emitido más de 8.000 votos.

El certamen se estructura en dos fases. En la primera, los comensales han sido los encargados de elegir, mediante votación popular, a los tres finalistas de cada categoría —cuatro en el tramo intermedio debido a un empate—. En la segunda, un jurado profesional y anónimo visitará los restaurantes seleccionados y valorará aspectos como la elaboración, la presentación, el equilibrio del menú, la relación calidad-precio y el servicio. Los ganadores se darán a conocer el próximo 23 de marzo en la gala de los Premios Horeca.

En la categoría de hasta 18 euros han resultado finalistas Boca Boca Centro, con una propuesta de cocina fusión y mediterránea; Espliego, que apuesta por el producto de kilómetro cero y el cuidado en cada plato; y Sercotel Plaza Feria, cuyo menú saludable y equilibrado se ha convertido en una opción muy valorada para el día a día.

En el tramo de entre 18 y 25 euros, el empate ha ampliado la lista a cuatro nombres: Il Principale, referente de cocina italiana moderna; Méli Mélo, con una línea creativa de base mediterránea; Restaurante Mara, que revisita recetas clásicas de la cocina española; y Rua Restauración - Facultad de Ciencias, con una propuesta de restauración de calidad en entorno universitario.

Por último, en la categoría de menú ejecutivo (25 a 35 euros), destacan Celebris, sinónimo de alta gastronomía y bodega selecta; Urola, reconocido por su cocina contemporánea fiel a la tradición y su presencia en la Guía Repsol 2023; y Wenceslao, representante de una cocina mediterránea cuidada.

Cartel de la III de los premios Horeca al mejor menú del día en Zaragoza y Provincia / Horeca Restaurantes Zaragoza

A partir de este momento, un jurado profesional anónimo visitará los restaurantes evaluando aspectos clave como la elaboración, la presentación, el equilibrio del menú, la relación calidadprecio y la calidad del servicio, lo que permitirá determinar los ganadores de cada categoría.

Con esta acción, Horeca Restaurantes Zaragoza pone en valor el talento, ingenio y buen hacer de los profesionales, que cada día apuestan por un producto y servicio de calidad. “Este concurso se ha convertido en una cita imprescindible gracias a la gran respuesta tanto por parte de los restaurantes como de los comensales, por lo que seguiremos impulsando nuevas ediciones a lo largo de los próximos años”, destaca José María Lasheras, presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza.