Abre un nuevo restaurante en Zaragoza que trae consigo un pedazo de Italia: "Si alguien prueba aquí, no volverá a pedir pasta en otro sitio"
Su dueño, Daniel García, originario de la capital aragonesa, abre este negocio con el objetivo de traer un producto fresco y único a la zona joven de la ciudad
La bella Italia vuelve a marcar la diferencia en Zaragoza y a plantarse ante los negocios de otras gastronomías con una nueva apertura en la capital aragonesa. Este tipo de cocina mediterránea es de las más populares entre la ciudadanía, es por ello que los propietarios de este nuevo negocio han decidido abrir en una zona con un público más que abierto a innovar y a probar nuevos platos: los jóvenes.
Ragazzo aterriza en zona Universidad para poner a prueba el paladar de sus comensales, con un producto fresco y que buscará imponerse a los restaurantes de marca más populares entre los degustantes zaragozanos. Daniel García, nacido en Zaragoza, estudió marketing y tras más de un año y medio de trabajo, hoy ve la luz su primer negocio propio de lo que más le apasiona. "En Ragazzo hacemos la pasta desde cero con harina italiana. Algunas son compradas, pero también frescas y traídas desde allí. Nuestras salsas también están hechas al 100% con esta materia prima importada", explica a este diario.
Esta nueva apertura tendrá lugar hoy por la noche, a las 20.30 horas en la calle Pedro Cerbuna 27, y aunque el local es pequeño y sólo puede dar asiento a 22 comensales, su producto gana puntos desde otra perspectiva para sumar todavía más ventas: el concepto delivery y take away. Una idea que viene influenciada también por estar ubicados en una de las zonas en las que más población joven se concentra a lo largo de la semana. "Pueden venir, llevársela o pedirla directamente desde casa. Está pensado especialmente para ellos y, por proximidad, más a los estudiantes", específica.
En Ragazzo, de toda la comida italiana existente, sólo engloban la pasta, apostando por ese producto fresco, natural de ese país y a unos precios "muy competitivos y más baratos que la competencia", un terreno bastante analizado por su parte. Además, todavía sin haber dado este pistoletazo de salida, ya empiezan a valorar algún tipo de promoción o descuentos para estudiantes, para ganar más gancho entre su público objetivo.
Una carta y un producto en rotación
En cuanto a tipos de pasta concretas o sus más destacados disponibles a partir de hoy, a Daniel le cuesta quedarse con un favorito, pero finalmente se moja y resalta varios emplatados. "La carbonara es espectacular. También el pesto, hecho desde cero con albahaca fresca, y el ragú cocinado a baja temperatura durante cinco horas con carrillera de ternera. Pero si tuviera que elegir uno, sería la carbonara", dictamina el zaragozano, la que puede ser una de las recetas más clásicas de esta gastronomía mediterránea.
Además, Ragazzo tendrá un encanto añadido por poder ver cómo el cocinero elabora estas pastas a mano mientras comes o esperas tu pedido, reforzando la idea de que el producto es fresco. "Iremos incorporando nuevas recetas y rotando la carta cada dos o tres meses, con una pasta del mes o similar. Hemos grabado contenido en Italia visitando proveedores para mostrar ese proceso", añade Daniel, quien se empezó a apasionar por la cocina italiana a raíz de que su hermana vivió allí.
Este pedazo de Italia llega a Zaragoza para "ofrecer un mejor producto" a los amantes de este ámbito culinario en la ciudad. A lo que su dueño y fundador lanza un aviso: "Si alguien la prueba aquí, no volverá a pedir comida italiana en otro sitio", un mensaje claro de que va a exprimir esta ilusión al máximo por hacerse un nombre en el centro de la capital aragonesa.
