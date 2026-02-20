Bolt estima que en Zaragoza harían falta tantas licencias de VTC como taxis hay para cubrir la demanda

En Zaragoza solo pueden trabajar legalmente en la actualidad 59 VTC, que son las que cuentan con licencia para poder operar dentro del casco urbano de la capital aragonesa al contar con el visto bueno del consistorio. Son 59 que compiten con 1.777 taxis, un sector que ha alertado en más de una ocasión de que la oferta no está ajustada a la demanda. Es decir, hay más coches que clientes, lo que obliga, por ejemplo, a que los taxistas se repartan qué días trabajan y cuáles no para evitar que toda la flota esté en la calle a la vez, puesto que consideran que no hay trabajo para todos al mismo tiempo.

Esta realidad que viven cientos de familias en Zaragoza que dependen del sector del taxi choca con las estimaciones que aparecen en un estudio encargado por la multinacional Bolt a la consultora KPMG. Ese estudio alerta de que en las áreas metropolitanas de toda España, incluida la capital aragonesa, la demanda de este tipo de servicios "está insatisfecha", lo que provoca que la oferta se sature, provocando tiempos de espera mayores que en urbes europeas. En el caso de la capital aragonesa, el informe advierte que serían necesarias, como mínimo, 1.202 licencias más que las actuales contando con que todas las que hay en Aragón (unas 230) pudieran trabajar en la ciudad, cosa que no pueden hacer, ya que solo 59 cuentan con permiso municipal. De cumplirse el deseo de Bolt, en Zaragoza habría casi tantos VTC como taxistas.

El informe, explica el mismo documento, "analiza el desempeño de los servicios de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en grandes áreas metropolitanas de España en comparación con el entorno europeo y estima las mejoras en la oferta que serían necesarias para invertir estos resultados". Es decir, el estudio mide cuántos coches faltan en las urbes españolas para estar al mismo nivel que en Europa.

La comparativa con París

Entre los ejemplos que utilizan Bolt y KPMG están ciudades como Lisboa y París. En la capital lusa "el 95 % de los trayectos tienen un tiempo de espera inferior a cinco minutos, mientras que en la ciudad gala, este porcentaje es del 98%". Por el contrario, "en Madrid solo el 37 % de los viajes cumplen con este estándar". "El porcentaje desciende al 30% en la Costa del Sol y al 9% en Barcelona", advierten.

Según calcula este informe, "en un escenario conservador, la investigación de KPMG considera que se necesitarían 12.710 licencias en Madrid, 5.420 en Barcelona y 3.067 en la Costa del Sol" para llegar al nivel de Lisboa, mientras que "en un escenario más ambicioso, similar al estándar de París, la consultora considera que serían necesarias 15.793 licencias en Madrid, 8.504 en Barcelona y 3.987 en la Costa del Sol", aseguran.

En el caso de la capital aragonesa, esos cálculos son algo más modestos, pero chocan frontalmente con la realidad que narran los taxistas de la ciudad. Según el estudio de KMG, en Zaragoza y alrededores faltan, como mínimo, 1.202 licencias nuevas a las que hay que sumar las 230 que contabilizaban en la comunidad cuando se realizó el estudio. Sin embargo, en ese escenario "más ambicioso" que describe el documento para poder equipararse a París, harían falta 1.627 licencias de VTC más que las que hay ahora sumando las 229 que contabilizan que ya hay. Esto haría que hubiera más VTC que taxis en la capital aragonesa.

Las multas a las VTC

En estos momentos, la patronal de las VTC se encuentra en una pugna abierta contra el Ayuntamiento de Zaragoza al considerar que las condiciones impuestas para conseguir una licencia son arbitrarias y no se basan en criterios objetivos, motivo por el que la Fiscalía ha iniciado una investigación por un presunto delito de prevaricación. Asimismo, estas empresas critican que están siendo objeto de una "campaña de persecución" por parte de los inspectores del Gobierno de Aragón y de la Policía Local de Zaragoza.

Preguntado por esta cuestión de las multas, el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha explicado este jueves que no existe ninguna consigna para perseguir y multar a las VTC, sino que las multas se deben a que no cuentan con la licencia municipal. La cuestión es que desde el sector advierten que el límite establecido a los permisos que se conceden (59 en total, uno por cada 30 taxis) es contrario a la normativa europea. Desde el Gobierno municipal aseguran que se agarran a la normativa autonómica existente y que no tienen capacidad legislativa, por lo que se limitan a cumplir con la ley que hay hasta que se cambie.