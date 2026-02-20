Los Bomberos de Zaragoza refuerzan en dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en el Ebro

Los Bomberos de Zaragoza se han incorporado este viernes a la búsqueda del joven desaparecido Pablo Cebolla. La Policía Nacional, cuerpo que coordina el dispositivo, ha solicitado la ayuda con el objetivo de intensificar las labores de rescate tras comprobar cómo poco a poco el río Ebro va disminuyendo de caudal. Así, dos dotaciones de rescate de la Unidad de Salvamento Acuático, con dos embarcaciones y ocho bomberos, están trabajando ya en la zona del club náutico.

Ahora mismo la búsqueda del joven desaparecido se centra entre el Puente de Piedra y el Puente de Hierro, aunque se ha ampliado el rastreo río abajo con la ayuda del helicóptero de la Policía Nacional. Además, se ha incorporado también al dispositivo la unidad de drones para ayudar en las labores de búsqueda, así como voluntarios de Protección Civil, quienes van a revisar las riberas del Ebro desde esta tarde.

La Policía Nacional refuerza así el dispositivo de búsqueda del joven alhameño de 20 años desaparecido desde la madrugada del pasado viernes. En coordinación con el Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior, las labores se concentraron ayer en el puente de Hierro, donde le sitúan por última vez las cámaras de videovigilancia de la zona.

El dispositivo de búsqueda redobla aún más sus esfuerzos para dar con el desaparecido. De momento apenas se han producido novedades desde que el operativo centrase su búsqueda en la zona del club náutico. El descenso del caudal del Ebro podría ayudar en las labores de rastreo.

La presencia de los Bomberos de Zaragoza se suma a la del Grupo Especial de Operaciones (GEO) procedente de Madrid esta misma semana.