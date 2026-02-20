Cuatro cafeterías de especialidad de Zaragoza se cuelan en un ranking de las mejores de España

Un café puede ser rutina, un ritual, un primer sorbo que da un empujón por la mañana, la excusa para una reunión o el refugio breve en mitad de un día complicado. Para quienes se dedican al café de especialidad, sin embargo, no es solo una bebida: es trazabilidad, es origen, es tueste, es extracción y es relato. Detrás de cada taza hay decisiones técnicas, formación constante y una búsqueda casi obsesiva del equilibrio perfecto. Y ese trabajo silencioso, que empieza en la finca y termina en la barra, es el que reconoce cada año The Best Coffee Shot, la plataforma especializada que presentó su lista de 2026 con las 100 mejores cafeterías de España.

En ese mapa nacional del café de especialidad, Zaragoza ha situado cuatro direcciones. Cuatro modelos de negocio distintos que comparten una misma premisa: rigor técnico y coherencia en el producto.

En el barrio de La Magdalena, Acho Coffee (calle Manuela Sancho, 1) ha consolidado un proyecto centrado en la divulgación y el comercio justo. Su propuesta no se limita al servicio en barra: cada café se contextualiza, se detallan origen y proceso y se fomenta una cultura de consumo más informada. La formación del cliente forma parte de la experiencia y explica su presencia en el listado.

En el Actur, Bean Coffee – Cafetería de Especialidad (avenida María Zambrano, 16) basa su identidad en la precisión. Equipamiento profesional, control exhaustivo de la molienda y parámetros de extracción medidos al segundo definen una cafetería orientada a la consistencia. La selección de granos y el ajuste técnico sitúan su propuesta en estándares homologables a los de capitales con larga tradición en café de especialidad.

En el Casco Histórico, Elio and Coco Speciality Coffee (calle San Lorenzo, 5) repite en el ranking gracias a una oferta equilibrada entre café y repostería propia. Trabaja con cafés de especialidad nacionales e internacionales y acompaña la taza con elaboraciones artesanales producidas por su equipo con ingredientes de proximidad. El resultado es un concepto en el que producto y espacio refuerzan la fidelización de un público cada vez más especializado.

Cierra la lista Koality Coffee Specialty Brunch (calle San Vicente Mártir, 28), que combina café de especialidad con una carta de brunch creativo. Más allá de la bebida, su propuesta integra diseño de espacio, presentación y experiencia global, una fórmula que amplía el público del café de especialidad sin rebajar exigencia en la taza.

La presencia de cuatro cafeterías zaragozanas entre las 100 mejores de España refleja la consolidación del sector en la ciudad. Detrás del reconocimiento hay formación continua, catas periódicas, relación directa con tostadores y productores y una apuesta sostenida por la calidad. El auge no responde a una moda pasajera, sino a una profesionalización creciente que ha elevado el estándar del café que se sirve en Zaragoza.