Los expertos de la Universidad de Zaragoza se posicionan y piden no derribar el edificio de Correos del Portillo

Son muchas las voces que hasta ahora se habían manifestado a favor de conservar el edificio de Correos de la avenida Anselmo Clavé, cuyo derribo se inició pero está paralizado en el contexto de las obras de reurbanización del Portillo. Hasta ahora habían solicitado en contra de la demolición asociaciones vecinales y entidades patromonialistas como Apudepa, así como cientos de ciudadanos que se han unido a la causa a través de una campaña de recogida de firmas. Ahora, un nuevo actor ha entrado en juego: el Instituto de Patrimonio y Humanidades (IPH) de la Universidad de Zaragoza.

Desde esta institución han emitido este viernes un comunicado en el que se posicionan en contra del derribo. "El IPH defiende la conservación del antiguo edificio de Correos", reza el texto, un escrito consensuado por el consejo de dirección de este instituto de investigación que dirige la catedrática en Historia del Arte Concha Lomba.

Así, y "a la vista de los últimos acontecimientos" el Instituto de Patrimonio y Humanidades "desea expresar el compromiso con su conservación, al considerarlo un ejemplo de la arquitectura moderna española y parte de la historia reciente de la ciudad". Según apuntan, la modernidad del inmueble "es deudora de revisiones internacionales como las surgidas en la Gran Bretaña de la posguerra, fundamentalmente encabezadas por autores tan relevantes como James Stirling (1926-1992), con edificios caracterizados por su minimalismo, utilizando en su diseño formas geométricas puras".

Su valor patrimonial

Su construcción, "y aquí reside su valor patrimonial", subrayan, "muestra la equivalencia de las decisiones constructivas, proyectuales y estéticas". "Es decir, evidencia con sinceridad la expresión y las características de los materiales empleados como el hormigón, el ladrillo, el acero, el vidrio e incluso la cerámica, como ocurre en el ejemplo de Zaragoza", añaden en referencia al inmieble de la avenida Anselmo Clavé, que en su exterior combina el uso del gris hormigón y el marrón de la cerámica. "Este tipo de arquitectura se extendió por el mundo en las décadas siguientes y encuentra en el edificio de Correos su máximo exponente en la capital aragonesa", zanjan.

En el comunicado, el IPH recuerda que el edificio está catalogado por la Fundación Docomomo Ibérico, un organismo internacional dedicado a la preservación del movimiento moderno, al considerar que la antigua sede de Correos es un inmueble "singular que conviene proteger" y que "diversos expertos en la materia ya han expresado su rechazo al derribo apelando a sus valores culturales" y dejando "al margen" las consideraciones estéticas que, en todo caso, dicen, "son subjetivas". Es decir, que más allá de lo bonito o feo que pueda parecer, esta construcción representa un ejemplo único de un tipo y un momento propio en la arquitectura del siglo XX.

Sobre los usos del edificio, el IPH pide retrasar ese debate puesto que habrá "ocasión de debatir largo y tendido". Pero el primer paso "es evitar su desaparición". "El Instituto, mediante el presente comunicado, insta a no recaer, con esta demolición, en actuaciones pasadas que contribuyan a desdibujar el carácter de la ciudad, borrando del mapa edificiosreconocibles de su historia urbana que ya solo encontrarán lugar en fotografías y en lamemoria de los zaragozanos", añaden.

Apudepa

El derribo del edificio de Correos estaba previsto ya en el proyecto de la reurbanización de lo suelos del Portillo pero no fue hasta hace unos cuantos meses cuando comenzaron a escucharse las primeras voces contra su desaparición. Con el inicio de las obras el pasado mes de diciembre, Apudepa y la asociación vecinal Joaquín Costa iniciaron una campaña con el objetivo de que se catalogue el edificio como BIC.

Sin embargo, antes de conocerse el resultado de esa petición, las máquinas comenzaron a 'deshacer' la estructura del edificio de Correos, motivando el enfado de los vecinos, que llamaron a la Policía para intentar frenar el deribo. No sirvió, pero tan solo tres días después la dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón -una administración que promueve en parte las obras del Portillo junto al Estado y el consistorio- ordenó la paralización de la demolición hasta resolver si debe catalogarse el inmueble.

Noticias relacionadas

El IPH es un Instituto de Investigación de la Universidad de Zaragozacreado en el año 2019 con el apoyo del Gobierno de Aragón. Dirigido por la Dra. Concha Lomba Serrano, catedrática de Historia del Arte, es el primero de los institutos aragoneses cuya actividad se centra en el ámbito de las Humanidades. Concebido con un carácter interdisciplinar, cuenta con más de 300 investigadores de prestigio procedentes de áreas de dimensión humanística (Arqueología, Arquitectura, Bellas Artes, Educación, Estética, Filosofía, Historia, Historia del Arte, Lengua y Literatura), del campo de las Ciencias Sociales (Comunicación, Derecho, Economía y Geografía) y del ámbito de las Ciencias Experimentales (Geología, Química e Ingeniería). El Instituto tiene el compromiso de facilitar la realización de proyectos de investigación multidisciplinares que generen conocimiento nuevo y ayuden a resolver problemas y retos concretos de nuestra sociedad.