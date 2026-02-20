Inversión en las viviendas sindicales: Zaragoza inicia la regeneración de los conjuntos de Aloy Sala y Escoriaza

La regeneración urbana en la capital aragonesa ha dado otro paso adelante. Zaragoza Vivienda ha iniciado la reurbanización en dos entornos urbanos de los conjuntos de interés de Aloy Sala, en el barrio de Tenerías del Casco Histórico, y de Vizconde de Escoriaza, en el distrito de Las Fuentes. Las actuaciones suponen una inversión total de 1.229.482,75 euros procedentes tanto de Fondos Next Generation EU como del presupuesto municipal.

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien junto al concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo, ha visitado esta mañana la zona de Aloy Sala esta mañana recordando que, de esta manera, "se avanza en la transformación de estos barrios que, además de ser beneficiarios de ayudas para que los propietarios ejecuten obras de rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad en sus edificios, incluyen proyectos de regeneración de la escena urbana".

Las zonas de Aloy Sala y Vizconde de Escoriaza, "llevaban más de tres décadas abandonadas, pero es el Gobierno de Natalia Chueca quien ha emprendido estas acciones, ayudando a los vecinos de estos barrios, y extendiéndolo poco a poco al resto de estos conjuntos", todo ello gracias "a la excelente labor de Zaragoza Vivienda, que ha sabido captar y canalizar fondos europeos para acompañar en la transformación de estas áreas", ha remarcado Serrano.

En materia de "rehabilitación del parque edificatorio privado" de la ciudad, "el Gobierno municipal ha conseguido destinar en los últimos años un total de 50 millones de euros en ayudas para 10.668 viviendas", ha recordado Víctor Serrano. Con el programa ARRU (ayudas de rehabilitación de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana) se benefició a 344 familias con 1.543.101,10 euros de subvención; con los fondos europeos NextGeneration se han captado 13.706.769 euros para 514 pisos; y las ayudas propias de Zaragoza Vivienda han repartido 35.015962 euros entre 9.810 viviendas desde 2019 hasta la actualidad, una cifra que aumentará con los 8 millones de euros destinados a este fin en el presupuesto municipal de 2026.

Asimismo, algunos de estos programas, en concreto los fondos NextGeneration, llevan aparejadas actuaciones de reurbanización de las zonas públicas exteriores, como es el caso de Aloy Sala y Vizconde Escoriaza.

Trabajos en marcha

Por un lado, en el Conjunto Urbano de Interés (CUI) Aloy Sala, Zaragoza Vivienda ya ha iniciado las obras de urbanización del ámbito 2 en su fase 2, financiado por fondos Next Generation UE y fondos municipales, que ejecuta la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, por un importe de 831.442,75 euros, IVA incluido. Se reurbanizará así la calle de Pedro de Alvarado y un vial paralelo que es una prolongación de la calle del Doctor Blanco Cordero.

En la calle Pedro de Alvarado, "se van a renovar completamente todos los servicios municipales: red de abastecimiento, red de saneamiento y alumbrado público, así como todos los servicios de compañías privadas de electricidad, gas y telecomunicaciones", ha recordado Serrano. La propuesta exterior es "crear una plataforma única a cota cero de prioridad peatonal, con acceso rodado permitido únicamente para accesibilidad de emergencias y bomberos, lo que supondrá actuar en una superficie de 998,22 m²", ha detallado el concejal, quien ha destacado la necesidad de "avanzar en las accesibilidad integral en el espacio público".

Al inicio y al final de la zona de actuación será necesario realizar una rampa de transición con cambio de rasante y rebaje de bordillo en el ancho correspondiente al de la zona destinada a circulación restringida, y se encontrará flanqueado a ambos lados por sendas franjas de baldosa podotáctil. Además, las 13 luminarias que se instalarán serán de tecnología LED de alta eficiencia energética. A todo ello "se le incluirán 9 bancos y 19 jardineras, en consonancia con las reformas integrales que se acometen en la ciudad y que tienen como objetivo hacer del espacio público una zona más amable con el ciudadano, más verde y sostenible", según recoge el proyecto.

Zaragoza inicia con 1,2 millones de euros la reurbanización de los conjuntos urbanos de Aloy Sala y de Vizconde de Escoriaza / Ayuntamiento de Zaragoza

De este modo, se ha omenzado a transformar así un vial que en la actualidad tiene muy poco tránsito, dado que es una calle sin salida, a la que se accede desde la calle Vicente López Abadía, y que tiene unas aceras de dimensiones inferiores a 1,40 metros incluyendo bordillo. Además, no existe arbolado ni mobiliario urbano, estando la iluminación pública sobre báculos situados en las fachadas interiores de los edificios.

Esta reurbanización sirve de culminación de las intervenciones a realizar correspondientes al Programa 1 de ayuda a las actuaciones de Rehabilitación a nivel de barrio (P1) de los fondos europeos Next Generation. Estas rehabilitaciones energéticas y de accesibilidad son entendidas como una oportunidad de generar espacios urbanos. En la fase inicial se contempla la colocación de un ascensor en el interior y una escalera exterior por cada bloque de viviendas que se instala en el fuera del mismo, ocupando vial público, lo cual conlleva la organización y reurbanización de dichos viales mediante una propuesta ambiciosa y modernizada que aporta cambios sustanciales al espacio público aumentando la calidad de los mismos.

Del mismo modo que en la calle de Pedro de Alvarado, se actúa en su paralela, en la que también se renovarán por completo todos los servicios municipales y de compañías privadas y se apostará por crear una plataforma única a cota cero de prioridad peatonal, aunque en este caso tendrá acceso rodado restringido en la zona central, únicamente para dar continuidad de tráfico a la calle Blanco Cordero y accesibilidad de emergencias y bomberos. Se eliminan las zonas de aparcamiento. La superficie de la actuación aquí será de 849,49 m². Aquí se incluirán 7 luminarias LED, 6 bancos, 16 jardineras, y pavimentos diferenciados.

"El objetivo es crear un espacio más amable del que puedan disfrutar los vecinos, con presencia de vegetación en lugar de vehículos, con lo que implica desde el punto de vista medioambiental", ha apuntado Serrano. Se realizará una modulación de los elementos entre las cajas de escaleras de nueva creación, mediante la disposición de una serie de maceteros y bancos que se situarán al tresbolillo en un lado y otro de la calle aunque manteniendo una alineación.

En Aloy Sala, los fondos Next Generation europeos para rehabilitación han comenzado a dar sus frutos. Tras una primera fase, está en marcha una segunda, que afecta a estas calles mencionadas, y donde se beneficiarán 144 viviendas con una superficie de actuación aproximada de 0,16 hectáreas, para lo que se ha previsto un coste total de la actuación de 6.563.640,00 euros (incluido IVA), que incluye acciones de rehabilitación de los edificios, retirada del amianto y la regeneración urbana ahora aprobada. La subvención obtenida alcanzará los 3.991.280 euros. Los particulares aportarán, para esta segunda etapa de actuación, 2.572.360 euros. En esta fase un propietario mayoritario cuenta con 76 viviendas, sobre las 144 viviendas. De las 68 viviendas restantes se consideran vulnerables un 40% lo cual representa un 18,88% sobre las 144 viviendas incluidas en esta fase.

Reurbanización en Las Fuentes

Del mismo modo, Zaragoza Vivienda iniciará en los próximos días la urbanización del ámbito 1 fase 1 del CUI Vizconde de Escoriaza, en las Fuentes. En este caso lo ejecutará Construcciones Pellicer, por un importe de 398.040 euros, IVA incluido, y un plazo de obras de 3 meses. Se conseguirá así una transformación única de un área histórica del barrio que fue promovida en su día por la sociedad Tranvías de Zaragoza para satisfacer las demanda de viviendas de sus trabajadores, cuando ocupaba la dirección de la empresa Ángel Escoriaza.

En 1945 se edificaba así sobre este solar del distrito de Las Fuentes, que tenía 8.775 m². Las casas que forman este conjunto ocupan una manzana rectangular, en la que los bloques de viviendas (de tres plantas) se disponen de forma perimetral alrededor de un gran patio interior en cuyo centro, de forma aislada pero ambos adosados, se situaban la capilla y la escuela, que ahora se conservan destinados a usos comunitarios del barrio. En total son 124 viviendas, unos 48 m² cada una, que tuvieron en origen hasta 24 tiendas.

Este CUI también está acometiendo con sus comunidades de propietarios y con ayudas procedentes de fondos europeos gestionadas a través de Zaragoza Vivienda las obras de mejora de sus inmuebles para aumentar la eficiencia energética y la accesibilidad. En este caso se trata de un paquete de 2.748.000 euros de los que se beneficiarán las 124 viviendas y todos los portales. El proyecto abarca el conjunto de los seis bloques residenciales que componen la urbanización con actuaciones sobre la envolvente de cada uno de los bloques. El objetivo final es reducir la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en no menos del 35% y la demanda del consumo de energía primaria no renovable también del conjunto en al menos un 60%.

También se actuará ahora en la reurbanización del entorno. Se van a renovar de manera integral las redes de saneamiento y de alumbrado público y privado situadas en el interior de este conjunto urbano, ya que la actual es obsoleta y poco eficiente, y genera problemas de inseguridad por falta de iluminación, además de tener elevados costes de mantenimiento y consumo.

Asimismo, se va a incorporar un sistema de control de accesos para evitar la entrada incontrolada de vehículos ajenos al vecindario y evitar los daños y hundimientos en el pavimento que han venido produciéndose. Estas actuaciones incluirán también la renovación total del área de juegos. En total se va a intervenir en una manzana de 8.750m² de superficie comprendida entre las calles Eugenia Bueso, Fray Luis Urbano, Rudesindo Nasarre y San Adrián de Sasabe.