Lío por la autogestión del comedor en el colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza: de gastos no justificados a facturas sin detallar

Un informe de la Intervención General del Gobierno de Aragón le ha sacado los colores a la asociación de familias del colegio Cesáreo Alierta en Zaragoza sobre su autogestión del servicio de comedor. La situación, descrita en un documento interno, ha llevado al Departamento de Educación a reunirse este viernes con el AMPA del centro para poner soluciones a la situación.

¿Qué dice el informe? Según ha notificado el Ejecutivo económico, Intervención ha detectado que la asociación emite facturas por el servicio de comedor "sin detallar los gastos que incluyen cada una de las mismas" y tampoco aporta al Servicio Provincial de Educación "el número real de comidas efectivamente servidas, sino el número de usuarios totales, sin contemplar ausencias, bajas e incidencias", argumentan. Asimismo, ha identificado "gastos no debidamente justificados".

El comedor del Cesáreo Alierta lo coordinan las familias, pero desde Intervención se ha detectado pérdidas económicas por este servicio. "Solo el curso pasado, el departamento tuvo que hacer frente a un déficit de 140.000 euros por este servicio", dice el comunicado del Gobierno de Aragón.

La reunión de este viernes tenía por objetivo pedir al AMPA que garantice "un correcto control y supervisión económica por parte de la Administración", a fin de que no se siga produciendo ese gasto económico de más. Intervención también ha solicitado establecer un sistema de control del número de monitores asignados mensualmente, "porque la mayor parte del curso exceden de la ratio establecida", señala.

Ante todo ello, se apunta a la necesidad de incluir en la liquidación mensual por parte del AMPA un “desglose detallado de los gastos imputados, eludiendo referencias genéricas de gasto, que impiden un adecuado control y seguimiento”.

Según han señalado desde la DGA, tras el encuentro ambas partes han expresado su "compromiso de ajustar la gestión a las recomendaciones de Intervención, con el objetivo de reforzar el buen uso y la supervisión del dinero público, así como aplicar reglas comunes que eviten un tratamiento diferenciado".

Del mismo modo, con el fin de afrontar los próximos pagos, se ha acordado un sistema de ingresos y gastos de modo que se pueda atender prioritariamente las nóminas del personal.