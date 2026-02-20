Muere Antonio Sofín, un referente en la lucha vecinal del barrio del Picarral de Zaragoza
Ha participado durante todos estos años en actos en defensa de los vecinos y los servicios públicos
Antonio Sofín, referente del movimiento vecinal del barrio del Picarral de Zaragoza, ha fallecido a los 92 años de edad. Fue uno de los fundadores de la Asociación de Vecinos del Picarral y llegó al barrio en 1957. Durante todo este tiempo ha sido una de las caras más visibles de la movilización en esta zona de la ciudad, participando en todo tipo de actos como pueden ser las grandes manifiestaciones en defensa de la sanidad pública, los servicios sociales y la educación pública.
Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha recordado el redes sociales su figura. "Hoy nos ha dejado Antonio Sofín, referente del movimiento vecdinal de El Picarral, que luchó por hacer un barrio y una ciudad mejor desde los valores de la igualdad", ha escrito en la red social X (antes Twitter). "Sobre todo era una gran persona y el mejor compañero de viaje", ha indicado.
También Horacio Royo, concejal socialista en el consistorio zaragozano, ha recordado a Sofín como "referencia única" en el barrio. "Un hombre que dedicó su vida a la mejora de lo común, de la ciudad y de su barrio. Su legado queda", ha apuntado también en X.
