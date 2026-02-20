Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LeapmotorIzquierda AragónReal ZaragozaVox ZaragozaOriol CardonaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

Muere Antonio Sofín, un referente en la lucha vecinal del barrio del Picarral de Zaragoza

Ha participado durante todos estos años en actos en defensa de los vecinos y los servicios públicos

Sede de la Asociación Vecinal El Picarral, en Zaragoza.

Sede de la Asociación Vecinal El Picarral, en Zaragoza. / ASOC. VECINOS PICARRAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Antonio Sofín, referente del movimiento vecinal del barrio del Picarral de Zaragoza, ha fallecido a los 92 años de edad. Fue uno de los fundadores de la Asociación de Vecinos del Picarral y llegó al barrio en 1957. Durante todo este tiempo ha sido una de las caras más visibles de la movilización en esta zona de la ciudad, participando en todo tipo de actos como pueden ser las grandes manifiestaciones en defensa de la sanidad pública, los servicios sociales y la educación pública.

Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha recordado el redes sociales su figura. "Hoy nos ha dejado Antonio Sofín, referente del movimiento vecdinal de El Picarral, que luchó por hacer un barrio y una ciudad mejor desde los valores de la igualdad", ha escrito en la red social X (antes Twitter). "Sobre todo era una gran persona y el mejor compañero de viaje", ha indicado.

Noticias relacionadas

También Horacio Royo, concejal socialista en el consistorio zaragozano, ha recordado a Sofín como "referencia única" en el barrio. "Un hombre que dedicó su vida a la mejora de lo común, de la ciudad y de su barrio. Su legado queda", ha apuntado también en X.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza
  2. La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
  3. La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
  4. Cerdos hacinados, enfermos y mutilados: Igualdad Animal denuncia el maltrato en nueve granjas de Aragón
  5. Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
  6. La reconversión de un icónico edificio del centro de Zaragoza comienza con un derribo: '¿Qué están haciendo?
  7. Una empresa afincada en Zaragoza quiere comprar 44 propiedades del 'cerebro' de la trama Gürtel por 6,1 millones
  8. Forestalia se adjudica el ‘enchufe’ de Terrer para impulsar otro centro de datos en Calatayud

Muere Antonio Sofín, un referente en la lucha vecinal del barrio del Picarral de Zaragoza

Muere Antonio Sofín, un referente en la lucha vecinal del barrio del Picarral de Zaragoza

Zaragoza volverá a solicitar las ayudas al transporte urbano que están ligadas a la zona de bajas emisiones

Zaragoza volverá a solicitar las ayudas al transporte urbano que están ligadas a la zona de bajas emisiones

Lío por la autogestión del comedor en el colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza: de gastos no justificados a facturas sin detallar

Lío por la autogestión del comedor en el colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza: de gastos no justificados a facturas sin detallar

Los Bomberos de Zaragoza refuerzan el dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en el Ebro

Los Bomberos de Zaragoza refuerzan el dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en el Ebro

Cuatro cafeterías de especialidad de Zaragoza se cuelan en un ranking de las mejores de España

Cuatro cafeterías de especialidad de Zaragoza se cuelan en un ranking de las mejores de España

Los expertos de la Universidad de Zaragoza se posicionan y piden no derribar el edificio de Correos del Portillo

Los expertos de la Universidad de Zaragoza se posicionan y piden no derribar el edificio de Correos del Portillo

Inversión en las viviendas sindicales: Zaragoza inicia la regeneración de los conjuntos de Aloy Sala y Escoriaza

Inversión en las viviendas sindicales: Zaragoza inicia la regeneración de los conjuntos de Aloy Sala y Escoriaza

Abre un nuevo restaurante en Zaragoza que trae consigo un pedazo de Italia: "Si alguien prueba aquí, no volverá a pedir pasta en otro sitio"

Abre un nuevo restaurante en Zaragoza que trae consigo un pedazo de Italia: "Si alguien prueba aquí, no volverá a pedir pasta en otro sitio"
Tracking Pixel Contents