Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: "El próximo día iré y probaré todo lo que tengas"

La plaza San Pedro Nolasco recuperó en noviembre de 2025 uno de sus establecimientos más apreciados: Maite Anduriña. El restaurante, rebautizado como Novo Maite Anduriña, inició entonces una nueva etapa que mira al pasado con respeto y al futuro con ambición. Meses después de su reapertura, la visita de la actriz Melani Olivares ha vuelto a situar el negocio en el foco mediático y social de Zaragoza.

Pepe Romeo, jefe de sala del restaurante, publicó en sus redes sociales una imagen con la actriz. "Gracias por tu visita a la que ya es tu casa", aseguró el hostelero. Olivares le respondió en un efusivo comentario: “Qué rico estaba todo. El próximo día iré y probaré todo lo que tengas y lo que no también. Gracias, Pepe, eres pura generosidad”, escribió. Un mensaje que resume el espíritu de hospitalidad que el local quiere imprimir en esta nueva etapa.

En imágenes | Tradición aragonesa con alma gallega: el restaurante Maite renace en pleno centro de Zaragoza / Laura Trives

Conocida por el gran público por su papel de Paz Bermejo en la exitosa serie Aída, Melani Olivares (Badalona, 1973) cuenta con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro. Además de su participación en una de las comedias más populares de la pequeña pantalla en España, ha intervenido en numerosas producciones televisivas y proyectos escénicos. Como otros tantos artistas, acude con frecuencia a Zaragoza por motivos profesionales y personales.

La cocina de Maite Induriña: un puente entre Aragón y Galicia

El nombre del restaurante encierra una declaración de intenciones. “Maite”, en euskera, significa querida o amada; “anduriña”, en gallego, golondrina. Dos términos que tienden puentes entre el Aragón y Galicia, uno de los objetivos del proyecto. El Novo Maite Anduriña recoge el testigo del Maite fundado en 2019 por la chef Alicia Díaz, actualmente al frente de La Senda, junto a Rodri Agüero. En apenas un año, aquel primer Maite logró figurar como recomendado en la Guía Repsol y en la Guía Michelin, un reconocimiento que elevó el listón de la casa.

Desde noviembre de 2025, el proyecto está liderado por el jefe de sala Pepe Romeo —socio también de Farniente— y el joven chef aragonés David Blas. “Crear sin destruir” ha sido la premisa, en palabras de Romeo: mantener el alma del antiguo Maite y actualizarla bajo un nuevo concepto gastronómico. La decoración, en tonos arena y azul marino, evoca el paisaje marítimo gallego, un guiño a los orígenes de Romeo, formado en la Escuela de Hostelería de la Armada en Ferrol.

En cocina, Blas, de 29 años y reconvertido a los fogones tras una lesión que truncó su carrera futbolística, apuesta por una propuesta tradicional centrada en el producto de proximidad, pero puesta al día en técnica y presentación. La experiencia se articula en dos menús degustación, Esencia y Anduriña, concebidos como un viaje sensorial que arranca con un gin fizz sin alcohol y una original vela de mantequilla. La visita de Melani Olivares confirma la buena acogida de esta nueva etapa, que desde su estreno en noviembre ha buscado consolidar al público fiel y atraer a nuevos comensales.