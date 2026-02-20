Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: "El próximo día iré y probaré todo lo que tengas"
La actriz alcanzó la fama por su papel de Paz Bermejo en la exitosa serie Aída
La plaza San Pedro Nolasco recuperó en noviembre de 2025 uno de sus establecimientos más apreciados: Maite Anduriña. El restaurante, rebautizado como Novo Maite Anduriña, inició entonces una nueva etapa que mira al pasado con respeto y al futuro con ambición. Meses después de su reapertura, la visita de la actriz Melani Olivares ha vuelto a situar el negocio en el foco mediático y social de Zaragoza.
Pepe Romeo, jefe de sala del restaurante, publicó en sus redes sociales una imagen con la actriz. "Gracias por tu visita a la que ya es tu casa", aseguró el hostelero. Olivares le respondió en un efusivo comentario: “Qué rico estaba todo. El próximo día iré y probaré todo lo que tengas y lo que no también. Gracias, Pepe, eres pura generosidad”, escribió. Un mensaje que resume el espíritu de hospitalidad que el local quiere imprimir en esta nueva etapa.
Conocida por el gran público por su papel de Paz Bermejo en la exitosa serie Aída, Melani Olivares (Badalona, 1973) cuenta con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro. Además de su participación en una de las comedias más populares de la pequeña pantalla en España, ha intervenido en numerosas producciones televisivas y proyectos escénicos. Como otros tantos artistas, acude con frecuencia a Zaragoza por motivos profesionales y personales.
La cocina de Maite Induriña: un puente entre Aragón y Galicia
El nombre del restaurante encierra una declaración de intenciones. “Maite”, en euskera, significa querida o amada; “anduriña”, en gallego, golondrina. Dos términos que tienden puentes entre el Aragón y Galicia, uno de los objetivos del proyecto. El Novo Maite Anduriña recoge el testigo del Maite fundado en 2019 por la chef Alicia Díaz, actualmente al frente de La Senda, junto a Rodri Agüero. En apenas un año, aquel primer Maite logró figurar como recomendado en la Guía Repsol y en la Guía Michelin, un reconocimiento que elevó el listón de la casa.
Desde noviembre de 2025, el proyecto está liderado por el jefe de sala Pepe Romeo —socio también de Farniente— y el joven chef aragonés David Blas. “Crear sin destruir” ha sido la premisa, en palabras de Romeo: mantener el alma del antiguo Maite y actualizarla bajo un nuevo concepto gastronómico. La decoración, en tonos arena y azul marino, evoca el paisaje marítimo gallego, un guiño a los orígenes de Romeo, formado en la Escuela de Hostelería de la Armada en Ferrol.
En cocina, Blas, de 29 años y reconvertido a los fogones tras una lesión que truncó su carrera futbolística, apuesta por una propuesta tradicional centrada en el producto de proximidad, pero puesta al día en técnica y presentación. La experiencia se articula en dos menús degustación, Esencia y Anduriña, concebidos como un viaje sensorial que arranca con un gin fizz sin alcohol y una original vela de mantequilla. La visita de Melani Olivares confirma la buena acogida de esta nueva etapa, que desde su estreno en noviembre ha buscado consolidar al público fiel y atraer a nuevos comensales.
- Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza
- La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
- La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
- Cerdos hacinados, enfermos y mutilados: Igualdad Animal denuncia el maltrato en nueve granjas de Aragón
- Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
- La reconversión de un icónico edificio del centro de Zaragoza comienza con un derribo: '¿Qué están haciendo?
- Una empresa afincada en Zaragoza quiere comprar 44 propiedades del 'cerebro' de la trama Gürtel por 6,1 millones
- Forestalia se adjudica el ‘enchufe’ de Terrer para impulsar otro centro de datos en Calatayud