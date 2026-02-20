Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...

La movilidad es siempre un debate impetuoso en Zaragoza. La ciudadanía -y los políticos- se dividen entre los que apoyan una segunda línea del tranvía y los que están en contra. Sin embargo, el pasado mes de enero, la alcaldesa sorprendió a todos afirmando que no cerraba la puerta a construir una segunda línea del tranvía, algo que ningún político del PP había dicho hasta ahora. Eso sí, esa línea, matizó la alcaldesa, no sería la que siempre ha prometido la izquierda, esa que uniría el este con el oeste de la ciudad, pasando por barrios como Valdefierro, Delicias, San José y Las Fuentes, sino que en todo caso se plantearía para conectar nuevos desarrollos con la ciudad consolidada. Las opciones son varias, desde tranvías con ruedas hasta buses extralargos con carriles propios para su circulación.

Por esta cuestión ha sido preguntada este viernes la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, en la comisión de su área. El edil socialista Chema Giral le ha interpelado para conocer "de qué manera piensa abordar la posibilidad de establecer una segunda línea de tranvía que conecte el este y oeste de la ciudad, tal y como había anunciado la alcaldesa durante la última campaña electoral". Gaudes le replicó que su Gobierno "nunca" ha cerrado la puerta a ninguna opción, si bien el PP nunca había pronunciado la posibilidad de ejecutar una segunda línea de vías, sí la posibilidad de alargar la línea 1. Eso sí, el equipo de Natalia Chueca, insistió Gaudes, tiene totalmente descartado el tranvía como opción para conectar el este con el oeste, como ya dijo la regidora en una entrevista con este diario.

"Usted habla de la línea 2 y continúa con la gran farsa con la que llevan desde el año 2011. Es la gran estafa del PSOE. Saben que esa línea, tal y como la plantearon, no es viable y así lo dijeron los servicios técnicos de esta casa. Ustedes saben que no es viable", ha insistido la concejala de Movilidad del equipo de Chueca.

La ampliación de la línea 1

Pero más allá de esa segunda línea que se planteó hace ya 10 años, Gaudes ha reconocido que, con el crecimiento previsto de la ciudad y los nuevos desarrollos por la orla este (Tenor Fleta, la Quinta Julieta, Parque Venecia 2) y el sur, con Arcosur como punta de lanza del ensanchamiento de los límites de Zaragoza, va a ser necesario implementar nuevos sistemas de transporte de alta capacidad capaces de mover a muchas personas al mismo tiempo y con unas frecuencias constantes.

Por el sur eso pasa por una ampliación de la línea 1 del tranvía, una ampliación que no podrá realizarse mediante la extensión de la línea ya existente, ya que "no es posible jurídicamente" llevar a cabo una ampliación del contrato de la concesión del servicio que se firmó en 2011 y que estará vigente hasta 2041, por lo que las soluciones aquí pasan por implementar nuevas líneas que conecten Arcosur con la última parada de Valdespartera.

Parcelas que se van a urbanizar próximamente en Arcosur para 812 viviendas, entre la avenida Patio de los Naranjos y los lagos. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

No obstante, ha explicado Gaudes, se están valorando alternativas como rescindir el contrato de la línea 1 del contrato para poder hacer uno nuevo que permita la ampliación hasta Arcosur, un barrio previsto para acoger a 70.000 vecinos. Suspender ese contrato, eso sí, supondría tener que hacer frente a una serie de penalizaciones que habría que contemplar antes de tomar una decisión para ver si es viable.

Las alternativas al tranvía

Eso sí, el tranvía es tan solo una de las opciones que está planteando el Gobierno municipal para ampliar la red de transportes de alta capacidad de la capacidad de la capital aragonesa, una red que en la actualidad está integrada tan solo por la línea 1 que une la avenida de la Academia y Mago de Oz. Y lo mismo para esas futuras y nuevas líneas de alta capacidad que podrán conectar los nuevos desarrollos de la ciudad.

"Se está trabajando en el tranvía, se está trabajando en el tranbús, se está trabajando en una BRT, se está trabajando en una ART. Estamos tratando de estudiar todas las opciones posibles que hay a día de hoy en el mercado", ha explicado Gaudes.

Esas siglas tan extrañas hacen referencia a nuevos sistemas de movilidad de alta capacidad que ya existen en otras ciudades. El BRT son siglas que hacen referencia a Bus Rapid Transit (autobús de tránsito rápido), un sistema de transporte público capaz de transportar a muchas personas al mismo tiempo en autobuses extralargos que circulan con carriles exclusivos, garantizando así que el tráfico no ralentiza su marcha. Operan con estaciones fijas y, en ocasiones, con pago previo, como si de un metro se tratara, para facilitar que los flujos de entrada y salida de los vehículos sea lo más rápido posible.

En la actualidad la red de transporte se basa en el bus y el tranvía. / RUBEN RUIZ

El ART es parecido , pero en vez de un autobús es un tranvía con ruedas de goma que, en vez de circular sobre raíles, lo hace sobre un carril de asfalto con unas líneas pintadas que, a través de unos sistemas inteligentes, hacen que el convoy no se salga de la trayectoria. Este sistema, que surgió en China, permite combinar las ventajas de un tranvía, como es la accesibilidad y la capacidad, mientras que se evitan los inconvenientes de los trenes, que no son otro que la necesidad de abrir la ciudad en canal para insertar vías sobre las que puedan circular.

Gaudes también ha explicado que el Gobierno municipal trabaja también con un horizonte temporal de una década. Para los próximos años el consistorio pretende ir respondiendo al aumento de la demanda con el nuevo contrato del bus urbano que se adjudicará este año y que tendrá una duración de diez años. A lo largo de ese periodo, el ayuntamiento podrá ir incluyendo líneas y más kilómetros a la concesión, amoldándose así a las necesidades de cada momento.

Sin embargo, es para 2034-2035 para cuando se prevé que los grandes desarrollos urbanísticos que ahora mismo se están perfilando estén ya terminados y habitados. Para entonces Zaragoza tendrá que haber resuelto por cuál de las opciones se decanta, si nuevas líneas del tranvía, tranvías con ruedas o buses con carriles exclusivos. Una vez se implanten esas nuevas líneas de alta capacidad, se amoldará la red de autobuses que para entonces tendrá que volver a licitarse y que se convertirá en una red con forma de maya que una los puntos que queden sin cubrir.