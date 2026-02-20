Vox está dispuesto a perder los 22 millones que permiten viajar a 53 céntimos en bus y tranvía en Zaragoza

Si a Vox le quedaba alguna duda, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, lo dejó muy claro ayer: no suprimirá la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta es la línea roja de unos y otros en la negociación presupuestaria de Zaragoza. Porque Vox dice que no apoyará las cuentas del PP si mantiene la ZBE o no elimina el régimen sancionador. También es la línea roja para Chueca que no va a ceder ante esta exigencia.

Como adelantó este diario y explicó ayer la alcaldesa, si se modifica la ZBE, la capital perdería 22 millones del Estado porque porque la normativa que regula las subvenciones obliga a tener una ZBE a todas aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes. Los 22 millones corresponden a la bonificación del 20% del billete, a los que hay que sumar el otro 20% que asume el consistorio. Unas ayudas que permiten que viajar en transporte público en la ciudad cueste 55 céntimos --siempre que se pague con la tarjeta bus-- y que se elevaría hasta los 93 céntimos si se perdiera la subvención, además de que se suprimiría la gratuidad entre los 8 y 14 años y el descuento de los abonos.

En Vox admiten que la ciudad perdería este dinero, pero aseguran que hay alternativas para mantener la bonificación del transporte y que la decisión sería, en todo caso, del Gobierno de Chueca. "En el presupuesto más expansivo de la ciudad seguro que hay otras maneras de hacerlo", apunta la concejala de Vox Eva Torres. ¿Cómo? "Con el dinero, por ejemplo, que está destinando a la futura Ciudad del Cine", responde. La Ciudad del Cine se abrirá en la antigua fábrica de Giesa que lleva meses en obras -dato importante- y cuya inversión ronda los 20 millones.

También sugieren que se reserve la partida destinada al programa Zaragoza Luce para bonificar el transporte público. Una partida de 500.000 euros, a la que sumarían los del Zaragoza Florece, un festival con financiación externa que en el proyecto de presupuestos contempla 130.000 euros. "Hay más partidas que habría que revisar y que podrían destinarse al bus y el tranvía", explica Torres. El montante asciende a 22 millones.

El 'no' en Zaragoza y el 'sí' en Valladolidad o Palma

Lo que no aclara Vox es por qué ha aprobado las cuentas en ayuntamientos como Valladolid (donde PP y Vox gobiernan en coalición), o Palma de Mallorca, donde hay Zona de Bajas Emisiones y donde se sanciona a aquellos vehículos que no cumplen con los requisitos eco. "Vox está en contra de la ZBE en toda España porque perjudica a los ciudadanos", asegura Torres, que subraya que en Zaragoza, "gracias al cierzo", no hay problemas de contaminación.

La negociación entre PP y Vox en Zaragoza continúa después de que la primera votación de las cuentas, en la comisión extraordinaria del miércoles, terminó con el 'no' de Vox, PSOE y ZeC y el enfado de la alcaldesa. "Hoy VOX ha votado en contra de un presupuesto que ellos mismos pactaron con el PP. La estrategia de sumarse a PSOE y ZEC para bloquear la ciudad es un error absoluto que perjudica a los zaragozanos", escribió tras la comisión la alcaldesa en la res social X.

El siguiente asalto será el 26 de febrero, cuando se someterá a la votación definitiva el proyecto de presupuestos, por lo que el PP confía en acercar las posturas aunque el contexto actual no facilita el acuerdo. De hecho, el propio Abascal afirmó ayer que los acuerdos en Extremadura y Aragón son ahora más difíciles.

En otras ciudades, como es el caso de Sevilla, el alcalde del PP (José Luis Sanz) cedió ante las exigencias de Vox para sacar adelante sus cuentas y se cargó la ZBE, pese a que los sevillanos también se beneficiaban de la bonificación del transporte público.