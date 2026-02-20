Zaragoza desactiva el plan de emergencias tras el descenso del caudal del río Ebro

El río Ebro da por fin un respiro y poco a poco recupera la normalidad tras el aumento de caudal que ha mantenido en vilo a media ribera. A pesar de que aún sigue crecido, con un caudal que se sitúa en 1.282 metros cúbicos por segundo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha desactivado este viernes a las 11.00 horas el Plan Municipal de Emergencias.

La crecida va en descenso sin que se hayan producido afecciones importantes en la ciudad, como informan desde el consistorio zaragozano.

De esta manera, los vecinos de la urbanización Torre Urzáiz, en Movera, pueden volver a sus casas. Bomberos y Protección Civil y Policía Local han supervisado esta mañana toda la zona, comprobando que no existe peligro. Tras revisar la zona, solo una de las viviendas se veía afectada por la crecida. En este caso, serán los propios vecinos quienes valoren cuándo regresarán.

También se ha revisado la zona del Parque del agua y la Torre del Agua, y se ha abierto ya el aparcamiento del parking sur (situado junto al Teatro Arbolé). Los caminos cortados se irán abriendo progresivamente, por lo que la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha pedido a los vecinos que, al igual que han hecho estos días, “respeten las indicaciones hasta su retirada”.

El Ayuntamiento de Zaragoza, que ha estado durante estos días en contacto permanente con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), comunicará las afecciones que se hayan podido detectar en las motas a la confederación, organismo competente de su mantenimiento, para prepararlas ante próximas avenidas.

Bravo ha agradecido al operativo municipal de la emergencia el esfuerzo y trabajo de estos días, “en una crecida que se ha quedado por debajo de las primeras estimaciones y que ha servido de ensayo para las próximas”, ha manifestado.