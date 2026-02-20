Zaragoza volverá a solicitar las ayudas al transporte urbano que están ligadas a la zona de bajas emisiones

Un gesto administrativo anunciado este viernes por el Ayuntamiento de Zaragoza parece alejar un poco más la aprobación de los presupuestos de la capital aragonesa la próxima semana. El consistorio ha asegurado que ya prepara "la documentación necesaria" para participar en la convocatoria de ayudas directas al transporte urbano que acaba de lanzar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Un trámite que parece banal, pero que está ligado a la "implantación efectiva de la zona de bajas emisiones", uno de los dos escollos que decantan el no de Vox a las cuentas populares.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han recordado que la solicitud de dichas ayudas tiene "como único y gran objetivo" mantener las actuales bonificaciones al precio final que abonan los usuarios del autobús y el tranvía en la ciudad, algo que califican como "un evidente beneficio para la ciudadanía". Sin embargo, dar este paso implica mantener el proyecto ecológico en el centro de la capital, una medida que la formación ultra exige derrocar. La resolución ministerial de la subvención especifica expresamente que la zona de limitación de circulación s con un "régimen sancionador activo, quedando excluido para esta consideración el sistema de avisos que pudiera haberse contemplado previamente".

Renunciar a estas ayudas es una de las condiciones que ha puesto Vox sobre la mesa para apoyar las cuentas de Natalia Chueca, así que dando este paso parece todavía más cerca que el presupuesto tendrá que salir adelante en una moción de confianza. Los concejales de la ultraderecha también han puesto como condición un descenso del gasto corriente en el funcionamiento de la ciudad.

La petición del Ayuntamiento de Zaragoza al Ministerio de Transportes permitirá mantener las ayudas actualmente vigentes hasta finales de este año, incluyendo los abonos gratuitos para los menores de 8 a 14 años; el descuento del 50% en los abonos para jóvenes; y el 20% de descuento para las validaciones con tarjeta multiviaje (tarjeta bus, tarjeta ciudadana, tarjeta lazo), que es además suplementado con otro 20% por parte del Ayuntamiento, por lo que el precio final que se abona es un 40% inferior a la tarifa.

Las ayudas recibidas hasta ahora, y que se pretende seguir recibiendo, suponen para el la capital aragonesa unos ingresos anuales de más de 22 millones de euros. La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que esta cantidad "es irrenunciable" y ha incidido en que las zonas de bajas emisiones "están reguladas por leyes a las que no es posible oponerse de manera directa".

Este paso adelante está justificado por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en motivos técnicos, ya que la propia corporación municipal ha tratado que las restricciones de circulación en el centro sean las mínimas posibles. "Incumplir normas no está en nuestra hoja de ruta", ha insistido la concejala que deja la puerta abierta a cambios en la propia concepción del área restringida a los vehículos contaminantes. "Otra cosa será que se pueda trabajar en el futuro, con mayorías suficientes, para limitar estos condicionantes o conseguir con las mayorías necesarias, como hemos defendido siempre, que cada ciudad tenga una zona de bajas emisiones adecuada y proporcionada, que no perjudique a sus ciudadanos", ha manifestado.