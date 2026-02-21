Atiende, la marca de ropa más maña de Zaragoza con diseños únicos: "Hemos querido darle a cada prenda nuestro toque, de nuestros orígenes"

Atiende a lo importante de la vida. Este es el lema con el que Aida y Ana han creado “Atiende”, la marca zaragozana que impulsa la ciudad a través de camisetas y sudaderas con el toque más maño, en un guiño especial al padre de Ana, una palabra que él siempre repite. “Cada uno tiene un momento en la vida, entonces surge de ahí, atender a lo importante”.

“Desde pequeñas es algo que nos ha encantado siempre y ahora se unen nuestros hijos; justo todo a la vez, se trabaja con ilusión. Ellos sacan diseños, surgen ideas, se fabrica desde cero… Entonces es una reunión familiar que te hace compartir momentos maravillosos”. Así explican cómo nace Atiende, la marca streetwear que lanzaron el 26 de septiembre ante 700 personas y en la que llevaban trabajando más de año y medio para convertir un sueño en sus propias prendas.

Claveles, cachirulo, chocolate con churros...

Todas las prendas están hechas por ellas junto a sus hijos, que también participan en el proceso de creación. El camino no siempre ha sido fácil, pero permanecen unidas frente a las adversidades. “En el camino empezamos con un proveedor; en España es muy difícil encontrar a alguien que te haga todo desde el minuto uno. Hemos tenido que ir sufriendo, capeando y buscando por muchos sitios”.

Los diseños nacen en Zaragoza y la producción se realiza en Portugal. Todas las prendas están confeccionadas en algodón 100 % y teñidas en prenda, lo que hace que cada una tenga su propia tonalidad y que no haya dos iguales, aportándoles aún más personalidad. "Traen muestras, hay que medir, no siempre vienen perfectas, hay Que volver a hacerlas, el tinte... Al final somos nosotras las que las ponemos en la lavadora y vemos su desgaste, y para nosotras era muy importante que las pudiéramos lavar una y otra vez y no se deterioraran".

Aunque lo más especial es la inspiración detrás de sus prendas, siempre pensando en la capital aragonesa. “Hemos querido darle a cada prenda nuestro toque, de Zaragoza, nuestros orígenes, porque queremos llevar a Zaragoza al fin del mundo”. Entre sus diseños destacan la sudadera “Pilarica”, donde resalta el popular cachirulo; la sudadera “Pink Dream”, con claveles bordados en la espalda, los mismos que se ofrecen cada 12 de octubre a la Virgen del Pilar; la sudadera “Vermút”, un guiño al Tubo de Zaragoza; “Chocolate con churros”, porque, como dice Ana: “¿Quién no se ha tomado un chocolate con churros en la Fama?” y su camiseta "Sweet" con manzanas caramelizadas en la espalda.

Sudaderas únicas para todos

Aunque tienen un perfil de clientes más jóvenes, son sudaderas y camisetas que puede llevar cualquier persona, sin importar la edad o el estilo. La acogida del público fue “impresionante” en el Aura en Zaragoza: “Íbamos a poner el pop-up a última hora y al final lo tuvimos que abrir, ¡y había una cola increíble! Luego la gente ha vuelto a comprar”.

Su próxima parada será Madrid, los días 25 y 26 de abril, en Scrapworld en IFEMA, un evento exclusivo para marcas de ropa urbana. “Es un evento en el que te tienen que seleccionar y hemos sido seleccionadas este año, así que iremos y para nosotras es un reto cumplido”. Con cada paso, Atiende confirma que su esencia maña y su visión familiar conquistan cada vez más lugares.