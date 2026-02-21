Zaragoza y Aragón se preparan para un cambio brusco del tiempo: máximas de 20ºC el lunes

Tras los últimos colectazos de la borrasca Pedro, Zaragoza y Aragón se preparan para un cambio brusco de la climatología con la llegada a España de una potente dorsal anticiclónica que se mantendrá al menos hasta comienzos de la semana que viene, según el modelo predictivo europeo. La gran novedad es que, durante esos días, apenas se esperan precipitaciones en ningún punto de la comunidad.

Según explica Meteored, la masa de aire que sobrevolará España se calentará de manera notable, alcanzando este lunes valores muy anómalos a unos 1500 metros de altitud, de hasta 10ºC por encima de lo habitual en estas fechas. Un calor en altura que se traducirá en máximas muy suaves, sobre todo si el sol se impone y el viento acompaña.

El lunes, día primaveral

Las temperaturas, que irán subiendo de manera paulatina en esta recta final de la semana —con 18 grados previstos este domingo en la capital aragonesa—, tocarán techo el lunes. Los mapas apuntan a que, en las horas centrales del día, los valores podrían situarse entre 8 y 10ºC por encima de la media para la época en la que nos encontramos. Un ambiente más típico de abril o mayo que de finales de febrero.

Así, en Zaragoza, los termómetros rondarán los 20ºC este lunes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Una situación de estabilidad que se prolongará el martes y el miércoles, mientras que el jueves las temperaturas podrían bajar ligeramente, hasta los 18ºC. De cara al viernes, los valores podrían repuntar de nuevo hasta los 21ºC, aunque con más nubosidad y cielos cubiertos.

En el resto de Aragón, el patrón será similar, incluso en zonas como el Pirineo o el Sistema Ibérico. De este modo, el lunes se rozarán los 21ºC de máxima en Calatayud, Montalbán, Caspe, Aínsa y Teruel capital. También se moverán cerca de los 20ºC en Sariñena, Alcañiz y Calamocha.

Noches frías y contrastes

Eso sí, por la noche la situación será muy diferente. Con la atmósfera más quieta y el cielo despejado, el calor acumulado durante el día se pierde con rapidez y el termómetro puede desplomarse. De hecho, se esperan mínimas más acordes con la época en la que nos encontramos: alrededor de 5ºC en Zaragoza, -1ºC en Torla-Ordesa, 0ºC en Jaca y cerca de 2ºC en Calatayud y Calamocha. Un dato a tener en cuenta en carretera a primera hora de la jornada por la posible formación de bancos de niebla y heladas nocturnas, que pueden seguir apareciendo pese al tiempo primaveral.

Noticias relacionadas

Tras mes y medio de borrascas de alto impacto, también será destacable la ausencia de lluvias y de rachas de viento reseñables. Un paréntesis que dará tregua a la sensación de temporal que ha acompañado a los aragoneses durante las últimas semanas.