El ebanista que fabricó la mesa de la alcaldesa de Zaragoza tiene un galeón en casa

El almacén de Ricardo Ferrer es un auténtico museo naval. Barcos vikingos, goletas, falúas y galeras. Maquetas a gran escala con un nivel técnico y realista sorprendente. Y al mismo tiempo contiene una importante muestra de la mejor artesanía en madera de la ciudad por su pasado como responsable de una de las fábricas de ebanistería más importantes de Zaragoza. Muebles sólidos con bellos ribetes de marquetería, pensados para resistir varias generaciones y que llegaron a costar dos millones de pesetas. De hecho, la mesa que preside el despacho de la alcaldía de Zaragoza ha salido de sus manos.

Ferrer se encuentra en este momento inmerso en la construcción de una de las chalupas artilladas de 1834 que los franceses usaron para asaltar Gibraltar. Unos grandes planos sobre las sierras, la cola y los cepillos dan cuenta del nivel de detalle de la construcción. Sosteniendo el puñado de remos que completarán la embarcación, narra que su relación con la navegación comenzó en su juventud de forma un tanto inesperada. «Fui de los primeros que tuvo en Zaragoza un velero porque me lo hice yo», explica.

Ferrer colocando los remos de su próxima maqueta. / Josema Molina

Sin embargo, su entrada en el mundo del modelismo fue algo más casual, cuando recibió en su treintena como regalo tras fabricar unos muebles una maqueta del navío Harvey para su hijo. «Yo no tenía ni idea de barcos históricos», reconoce al bromear recordando que aquel primer proyecto supuso un reto técnico considerable: «A la hora de amarrar cabos, cuando ponía uno se me soltaba otro».

A pesar de las dificultades iniciales, su formación como ebanista (heredada de su padre, que fue nombrado artesano ejemplar de España) le permitió avanzar en la disciplina y convertirse en el maestro que es en la actualidad, siendo uno de los referentes más respetados del grupo Ancla que agrupa a los aficionados al modelismo en Aragón.

A sus 85 años ha dedicado los últimos cuatro años a recrear en su taller la impresionante reproducción a escala 1:24 del Le Fleuron, el navío de línea francés de 64 cañones botado en 1729. La maqueta de alta dificultad técnica alcanza los 2,40 metros. Le ha dedicado nueve horas diarias interrumpidas por la visita de amigos y personas interesadas en aprender. «Forma parte de una tradición de artesanos que ya se extinguen en la ciudad», explican los que le conocen al tiempo que destacan el gran nivel de «perfección» que logra al recrear las partes de un barco. La idea es esta: si un mago transformara sus maquetas a la escala real estas podrían acoger a los más de 1.000 marineros que podían penar en el interior de estas embarcaciones bélicas.

Los planos detallados son fundamentales para el modelismo. / Josema Molina

Para Ferrer, la clave de este trabajo reside en la combinación de tiempo, planos detallados y el uso de maquinaria adecuada. Según explica, incluso los mejores modelistas del mundo requieren de la pericia de un ebanista que pueda trabajar piezas propias, elaborar mascarones de proa, cercados para cerdos o llenar de puertas correderas la sección de un galeón.

En su trabajo opta siempre por las maderas originales de las que estaban construidas los barcos históricos, a pesar de que en algunas tradiciones del modelismo se opte por la madera de peral, que queda más elegante al ser barnizada. En el caso de Ferrer la fidelidad histórica es un plus, por eso a la hora de ensamblar cuadernas, quillas o baos opta por el pino o el nogal. Y por la caoba en las zonas nobles.

Sus obras se exponen con regularidad y confía en que perduren como ha pasado con sus muebles. «Son ligeros, pero pensados para durar para siempre», confirma.