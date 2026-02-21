Legado Expo exige un plan de rescate del Parque del Agua de Zaragoza: "Se va a pudrir si no se arregla"

La asociación Legado Expo, que vela por el mantenimiento del patrimonio material e inmaterial que la muestra internacional del agua dejó en la capital aragonesa, presentó el pasado mes de diciembre un informe que alertaba del estado del Parque del Agua. Según denunciaron entonces, en esta zona verde han desaparecido más de 800 árboles con respecto a los que se plantaron para su inauguración.

Asimismo, alertaron del estado de los canales que serpentean entre las praderas de césped: «El ciclo del agua está interrumpido y en un año, dos como máximo, empezará a oler a podrido», comunicó Francisco Pellicer, presidente de esta entidad. Y es que, literalmente, el parque «se va a pudrir si no se arregla» todo el sistema que permitía que el agua corriera por los canales y que servía como ejemplo a escala humana de filtrar el agua mediante procedimientos biológicos y naturales.

El agua lleva estancada ya tanto tiempo que la materia orgánica que se ha ido depositando en los últimos años (hojas, ramas e incluso animales, además de basura) va a comenzar a descomponerse, lo que hará que uno de los principales oasis de la capital aragonesa resulte intransitable.

Pero si es importante evitar que el Parque del Agua se pudra, también lo es que se mantenga el arbolado. Y según alerta Legado Expo, en esta zona verde existen 839 huecos que han dejado árboles que se han retirado o se han muerto y no se han repuesto. Así lo concluye un informe elaborado por los propios voluntarios de la asociación que se resume en un mapa en el que han marcado con un punto rojo el lugar exacto en el que un día hubo un árbol y hoy en día ya no.