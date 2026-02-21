El parque Bruil estrena arbolado: el Ayuntamiento de Zaragoza retoma los trabajos de recuperación de este espacio verde

El proceso de recuperación del parque Bruil de Zaragoza, donde se siguen realizando tratamientos de desratización en doce puntos distintos, pasa esta semana la fase de mejora del arbolado. La plantación, muy demandada por los vecinos, llega una vez realizados los trabajos en materia de salubridad y control de plagas que han mantenido cercado el recinto desde la expulsión de las personas sin techo que se habían instalado en su interior. El Ayuntamiento de Zaragoza confían en que la zona verde reabrirse íntegramente para su uso ciudadano esta primavera.

Las plantaciones de arbolado de este fin de semana se realizan en dos jornadas distintas: este sábado se ha realizado una primera plantación simbólica de la mano de Salgar, empresa aragonesa que colaboradora de El Bosque de los Zaragozanos y cuya aportación ha hecho posible la incorporación de estos nuevos 100 ejemplares a este gran proyecto colaborativo.

El domingo la plantación cuenta con la participación de las entidades vecinales y sociales del entorno invitadas a una jornada abierta en la que también está previsto ofrecer una charla sobre los beneficios medioambientales que tiene la plantación de arbolado y el cuidado de la naturaleza.

El proyecto redactado para el Bruil incluye, específicamente, la plantación de un total de un centenar de ejemplares distribuidos en las siguientes especies arbóreas: 24 olmos, 23 fresnos, 19 arces, doce chopos, siete arces de Montpellier, seis almeces, seis árboles del amor y tres moreras.

Se trata de especies autóctonas de baja o moderada alergenicidad y adaptadas al clima y la situación geográfica de Zaragoza. Se prioriza la hoja caduca para favorecer sombras en verano y soleados en inverno, así como árboles con interés para la avifauna, tanto por sus frutos, si los hay, como para ser posaderos. Los árboles serán distribuidos de manera concreta para combinarse con los ya existentes o para favorecer, por ejemplo, la conexión del parque con las riberas del Huerva, actualmente fase también de recuperación.

La plantación de estos árboles en un ámbito urbano se suma al plan de reposición del arbolado que ya está en marcha y que supondrá la plantación de 2.000 ejemplares en viario, y a la actividad propia del Bosque de los Zaragozanos, que esta quinta temporada plantea crecer en los estos meses en más de 50.000 ejemplares, con el objetivo de rozar los 260.000 árboles y arbustos plantados tanto fuera como dentro de la ciudad.

Proceso de recuperación

El parque Bruil fue vallado hace tres meses a raíz de los los informes emitidos por los servicios de Salud Pública e Infraestructura Verde, en el que se aseguraba que la presencia de un campamento de personas migrantes estaba generando un situación de insalubridad en la zona verde, así como el deterioro de algunos elementos. En aquel momento, el casi medio centenar de personas sin techo fueron expulsados del recinto, algunos de ellos realojados en el albergue municipal.

El vallado instalado permite una zona de paso para los vecinos, además de mantener abierta la zona de ocio deportiva. Asimismo, en la zona restringida continúan los trabajos propios para acabar con la proliferación de roedores y vectores transmisores de enfermedades.

Así, una vez hecha la desinsectación y limpieza iniciales, se instalaron doce puntos para la captura de roedores que siguen supervisándose de manera regular para ir luchando contra su presencia en este parque. Se han instalado siete trampas mecánicas, tres estaciones ecológicas de captura y dos trampas en papeleras. Ahora, una vez plantados los 100 nuevos árboles, comenzarán las actuaciones específicas para reparar el mobiliario urbano, el sistema de riego y la recuperación de praderas verdes.

El planteamiento técnico para la recuperación del parque Bruil propone que el espacio permanezca cerrado mientras se llevan a cabo y consolidan los trabajos previstos, de manera que esta primavera se pueda volver a abrir a su uso ciudadano con todas la garantías de salubridad y con una mejor situación de toda la infraestructura verde.

Entre los trabajos que se van a llevar ahora a cabo, figuran la reparación de sistemas de riego, con 19 actuaciones necesarias por daños vandálicos, la recuperación de 6.000 metros cuadrados de césped y la mejora de mobiliario urbano y áreas infantiles a través de 61 actuaciones de reparación.