Un charco de agua y matorrales en la arena: las playas de la Expo siguen abandonadas y a la espera de la Justicia

Todavía no apetece, pero aunque hiciera más calor tampoco se podría. Es más, cuando llegue la primavera y el verano, tampoco se podrá. Las playas de la Expo, en Zaragoza, van a seguir cerradas un año más a la espera de una solución que no llega y que está pendiente, en primer lugar, de que se aclare judicialmente la extinción de la concesión que se mantuvo abierto hasta hace dos veranos, cuando clausuró para, por el momento, no volver a abrir.

La falta de uso -y de mantenimiento- ha provocado una clara degradación del recinto, visible incluso desde fuera. Los matojos se han reproducido por lo que antaño fue una capa de dorada arena. Las palmeras están sin podar. Las sillas siguen amontonadas y llenas de suciedad a la espera de que alguien las desapile. Y lo que en su día fue una lámina de agua transparente hoy es un charco de agua estancada a la que es mejor ni acercarse.

Sorprende, eso sí, que todavía queden en pie las pérgolas que servían para dar sombra a los usuarios de estas playas artificiales que en su momento se convirtieron en una de las zonas de ocio con más éxito de la capital aragonesa. No ocurre lo mismo con las telas de la carpa principal del recinto, que se han roto y están hechas jirones.

Mal estado de las playas de la Expo en Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

Desde el Gobierno municipal insisten en su intención y su interés de recuperar este espacio pero insisten en que siguen pendientes de la resolución judicial que ponga fin, de forma definitiva, a la concesión anterior. Fuentes del área de Presidencia, de la que dependen la gestión de estos espacios de ocio del Parque del Agua, cuya situación es precaria en casi todos los casos con la salvedad del restaurante Emboca, el campo de golf y el canal de aguas bravas, que acaba de rescatarse y cuya gestión se encuentra ahora en proceso de licitación. El resto o están cerradas, como es el caso del spa de Ranillas, o se han desmantelado y clausurado definitivamente, como la hípica y el espacio de multiaventura.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, no obstante, no pierden la esperanza y afirman que tan pronto como se resuelva la situación judicial trabajarán para poder reabrir un espacio que, opinan, tiene visos de poder funcionar. Sin embargo, el consistorio considera muy difícil, por no decir imposible, que las playas puedan reabrir este verano, que ya sería el tercero consecutivo con el recinto cerrado.

El embrollo judicial

Detrás de esta situación está la gestión administrativa que hicieron del espacio los anteriores adjudicatarios de la concesión. En 2024, el primer verano en el que cerraron las playas, el Gobierno municipal denegó al entonces gestor del espacio -la empresa del Parque de Atracciones, con la familia Morte detrás- la posibilidad de renunciar a la gestión del mismo hasta que los tribunales no resolvieran un recurso por el que siguen en juego 505.135 euros.

No obstante, el asunto se remonta a tiempo atrás. Fue en el año 2007 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal ExpoAgua 2008, adjudicó a la empresa Dreams Playas del Ebro el contrato administrativo para gestionar este espacio. En los pliegos del contrato se establecía que el adjudicatario debía hacerse cargo de todos los gastos del recinto y de los costes derivados de su explotación a cambio de la gestión de las playas. Además, Dreams Playas del Ebro debía comprometer una inversión en las instalaciones por valor de 724.266,60 euros.

Carpa deshecha en las playas. / JOSEMA MOLINA

Tres lustros después, en 2021, se hizo público un informe elaborado por los técnicos del ayuntamiento en el que se ponían de manifiesto algunas irregularidades en el cumplimiento del contrato para la gestión de este espacio. En primer lugar, el expediente constató que la explotación de las playas no la estaba llevando a cabo el adjudicatario (Dreams Playas del Ebro), sino la empresa Esteo Estudios Técnicos del Ocio, del grupo que gestiona el Parque de Atracciones, cuyos dueños son la familia Morte. Además, para aquel entonces estaban pendientes de cobro por parte del consistorio 26.352 euros de atrasos en el pago del canon. Sobre la inversión de más de 720.000 euros que los gestores debían realizar se solicitó un informe pericial que determinó que solo se habían ejecutado 219.091 euros, a pesar de lo que aseguraba la empresa.

Múltiples recursos

Entonces, en 2021, los funcionarios recomendaron tramitar la cesión de la gestión de Dreams a Esteo (que se había solicitado en 2019 pero nunca autorizado) para que el ayuntamiento, al menos, tuviera una puerta a la que llamar para reclamar el dinero y que se ejecutaran las inversiones pendientes. Así, en marzo de 2022, el Gobierno municipal autorizó esa cesión pero incluyó una cláusula en el contrato para asegurarse que los nuevos gestores legales, Esteo, invertían los 505.000 euros que faltan.

Ante este punto del acuerdo del Gobierno, Esteo planteó un recurso ante el ayuntamiento que fue desestimado por los técnicos municipales. Entonces elevó su apelación al juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza, que también desestimó la solicitud de la empresa.

Esta sociedad dio un paso más y presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que donde sigue la historia atascada a la espera de una solución que el Gobierno municipal asegura que llegará pero que, por el momento, está en manos de los magistrados. Y mientras, aunque el frío de febrero arrecie, llegará la primavera. Y un año más los zaragozanos no dispondrán de las playas de la Expo para refrescarse.