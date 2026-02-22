Bar Marrakech, el rincón de Zaragoza donde sirven los mejores pinchos morunos de España: "Viene gente específicamente a probarlos"

Hay algunos bares de Zaragoza que resultan eternos para el público, sea del barrio que sea. Décadas de saludos por la mañana, almuerzos antes de entrar a trabajar o cenas improvisadas con el grupo de amigos, pero el punto de encuentro es siempre el mismo. Eso es algo de lo que pueden presumir los vecinos del barrio de Casablanca durante algo más de medio siglo, al contar con el mítico Bar Marrakech dentro de la oferta gastronómica del distrito.

Un bar modelo de los que se consideran de toda la vida y donde por sus mesas pasean las caras de siempre a la misma hora, donde un café charlando con el camarero se vuelve rutina. Precisamente de camarero es como empezó Fernando Sierra hace 48 años, desde que él era adolescente. En un principio era obrero, pero la buena relación que tuvo siempre con el anterior propietario y la confianza que este tenía en él terminaron por nombrarle nuevo dueño del local en 2011.

"Me gustaba la hostelería. Un vecino mío, que vendía cintas de vídeo para los bares a 195 pesetas (ni 1.2 euros), me comentó que necesitaban un camarero. Era 1977 y me presenté y aquí estamos", explica a este diario como fue el boca a boca de la ciudadanía el que le trajo hasta donde está hoy en día, a una pequeña esquina de la Vía Ibérica (número 14).

Ahora es él, su hija Irene y una amiga, Sayma, quien llevan las riendas de este emblema del barrio, que tiene fama en todo Zaragoza por sus pinchos morunos, único plato preparado que sirven en el local. "Mi hija es quien se encarga de prepararlos. La receta es secreta, sólo te puedo decir que son siete trozos de carne de cordero adobadas y le puedes poner un poco de cayena por encima", detalla el dueño, aunque mantiene el secreto de sumario que se lleva aplicando durante todo el tiempo de vida del Marrakech, o sea, 54 años.

Bar Marrakech, rincón gastronómico del barrio Casablanca (Zaragoza) famoso por sus pinchos morunos / Jaime Galindo.

"Lo importante es mantener la receta y seguir con lo nuestro, son los mejores de España. Hace años vino el famoso Carlos Herrera -periodista radiofónico reconocido a nivel nacional- y dijo que eran los mejores que había probado", recuerda el propio Sierra, que a su vez recalca que será su hija que, "si todo va bien", será ella quien continúe con este legado que llegó desde Marruecos en la década de los 70.

"Vienen porque esta receta sólo la encuentran aquí"

Irene Sierra, quien lleva ocho años asando y perfeccionando la técnica culinaria que dan de resultado estos pinchos, se ve optimista con este futuro próximo que le espera, algo "bonito" al tratarse de un asunto familiar. Siendo ella la artífice de que este tentempié tengan tan buen resultado, también ve sorprendida cómo hasta gente extranjera viene a probarlos ante su sabor único. "Mucha gente viene de Marruecos explícitamente a probarlos porque creen que en su tierra se ha perdido la receta y su esencia. Encuentran aquí algo que, por lo que sé, en ciertas provincias de allí, han perdido", declara a este diario.

El Marrakech inicia su jornada a las 5.30-6.00 horas, de los más madrugadores de Zaragoza, y la efectúa de forma ininterrumpida hasta las 22.00 horas todos los días menos los domingos, cuando cierra desde las 15.00 hasta las 17.30 horas.

Bar Marrakech (Casablanca)

A modo anécdota, hace unos años un vecino de Cuarte de Huerva acudió al bar y entre broma y broma, batió un récord que el dueño tiene grabado en su memoria. "Una tarde estábamos aquí varios y le dijimos: ¿a que no te puedes comer 48 pinchos? Y se los comió", asegura.

Noticias relacionadas

No detalló si llegó a pagar todos, sin embargo, cada pincho moruno tiene como precio 3.25 euros, por lo que la "coña" le saldría bastante cara. La cocinera echa cuentas de la fama que tiene este plato único del establecimiento y calcula que pueden llegar a vender entre 30 y 36 kilos de carne de cordero a la semana, una cifra que simboliza la reputación indudable que da fama al Bar Marrakech del barrio Casablanca zaragozano.