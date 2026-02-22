Corte del tráfico en el centro de Zaragoza a partir de este lunes por las obras en César Augusto: así quedan los desvíos para buses y coches

Las obras del cambio de losa del aparcamiento de Salamero en su tramo de la avenida de César Augusto y la reurbanización del exterior encaran su recta final.

Con motivo de los últimos trabajos sobre la calzada, actuaciones que ejecuta la empresa adjudicataria de la explotación del parking subterráneo, el Ayuntamiento de Zaragoza activará, desde este lunes 23 de febrero y hasta el lunes 9 de marzo, un plan especial de movilidad en el entorno de la avenida.

Asimismo, y aprovechando la ocasión, el Servicio de Alumbrado Público actuará de manera paralela en Conde Aranda con la sustitución de luminarias dentro del proyecto Reluzes, lo que permitirá intervenir a la vez en dos proyectos distintos sin necesidad de cortar el tráfico dos veces, sino una única, reduciendo el tiempo de las molestias.

Trabajos previstos en César Augusto

En lo que respecta a las obras en la avenida de César Augusto, la empresa encargada de los trabajos, designada por la gestora del parking, procederá a finalizar las juntas de dilatación de la losa para evitar el desgaste de las uniones y los ruidos asociados.

Después se realizará el asfaltado final (capa de rodadura) y el pintado de la señalización horizontal. Durante lo que reste del mes de marzo, ya con la calzada reabierta al completo al tráfico, los operarios podrán centrarse en los remates finales, las nuevas plantaciones que mejorarán el espacio público en aceras y parterres y la última pavimentación prevista delante de la iglesia de Santiago.

Mapa con los cortes de tráfico y alternativas de circulación. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Cortes de tráfico y alternativas de circulación

Esto supone que, del 23 de febrero al 9 de marzo, se cortará la circulación en ambos sentidos en el tramo concreto de obras de César Augusto, comprendido entre Val-Carreres/Ramón y Cajal y Peromarta/Morería. Por tanto, obligará a cuatro líneas de bus diurno a modificar su recorrido, así como a tres líneas nocturnas.

Durante todo ese periodo, la circulación de particulares que vaya desde Puerta del Carmen hacia Conde Aranda tendrá dos opciones:

Girar a la derecha para dirigirse hacia Paseo Pamplona por Val-Carreres .

para dirigirse hacia por . Girar a la izquierda por Ramón y Cajal para llegar a Conde Aranda.

Mientras, el tráfico que suba desde Conde Aranda tendrá cuatro alternativas:

Girar a la derecha hacia Peromarta .

hacia . Girar a la izquierda hacia Morería–Teniente Coronel Valenzuela .

hacia . Hacer cambio de sentido para acceder a Palomeque–Parking César Augusto–Galo Ponte .

para acceder a . Continuar recto exclusivamente para acceder al parking de Salamero.

Además, se habilitará la salida del parking de Salamero por Morería.

Respecto al entorno, la calle José Camón Aznar quedará en fondo de saco. Se informará de las nuevas condiciones de acceso y salida a todos los garajes afectados. Y se permitirá la circulación por el actual carril bus de Conde Aranda (sentido César Augusto) para acceder a toda la zona afectada.

Un autobus en la avenida César Augusto tras las obras. / Pablo Ibáñez

Líneas de bus desviadas

En lo referente a las líneas de autobús urbano, será necesario activar recorridos alternativos para cuatro líneas diurnas y tres nocturnas.

Línea 32 (Santa Isabel–La Bombarda)

Sentido Santa Isabel: partirá de avenida de Madrid y continuará por paseos María Agustín, Pamplona e Independencia , plaza de España y retomará en el Coso .

partirá de y continuará por , y retomará en . Sentido Bombarda: desde San Vicente de Paúl, pasará por Coso, plaza de España, paseo de Independencia, paseo Pamplona, paseo María Agustín, Marie Curie, Conde Aranda y retomará en avenida de Madrid.

Línea 33 (Pinares de Venecia–Delicias)

Sentido Pinares de Venecia: comenzará en avenida de Madrid , seguirá por paseo María Agustín y retomará en paseo Pamplona .

comenzará en , seguirá por y retomará en . Sentido Delicias: desde paseo Pamplona, seguirá por paseo María Agustín, Marie Curie, Conde Aranda y retomará en avenida de Madrid.

Línea 34 (Estación Delicias–Cementerio)

Sentido Cementerio: arrancará en avenida de Madrid , continuará por paseo María Agustín y retomará en paseo Pamplona .

arrancará en , continuará por y retomará en . Sentido Estación Delicias: desde paseo Pamplona seguirá recto por paseo María Agustín hasta retomar en plaza de Europa.

Línea 52 (Miralbueno–Puerta del Carmen)

Sentido Puerta del Carmen: irá desde avenida de Madrid a paseo María Agustín y finalizará en Puerta del Carmen (paseo Pamplona) .

irá desde a y finalizará en . Sentido Miralbueno: desde Puerta del Carmen (paseo Pamplona) seguirá por paseo María Agustín, Marie Curie, Conde Aranda y retomará en avenida de Madrid.

Nocturnas

N2 y N7: desde paseo Pamplona seguirán rectas por paseo María Agustín hasta retomar en plaza de Europa .

desde seguirán rectas por hasta retomar en . N3:

Sentido Puerta del Carmen: iniciará desde avenida de Madrid , seguirá por paseo María Agustín y retomará en paseo Pamplona .

iniciará desde , seguirá por y retomará en . Sentido Delicias: desde paseo Pamplona, seguirá por paseo María Agustín, Marie Curie, Conde Aranda y retomará en avenida de Madrid.

También se procederá al cambio de luminarias en la avenida Conde Aranda. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Cambio de luminarias en Conde Aranda, en paralelo

Dada esta situación, y con el objetivo de reducir las molestias a los ciudadanos, los servicios municipales se han coordinado para aprovechar esta ventana temporal y realizar el cambio de luminarias en Conde Aranda dentro del proyecto Reluzes.

Así, en vez de afectar al tráfico en dos periodos diferentes, se hará a la vez. Por ello, los días martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de febrero se va a cortar el carril bus de Conde Aranda (que en ese momento ya solo usará el tráfico particular).

Los trabajos se desarrollarán de forma progresiva desde la plaza del Portillo hasta avenida César Augusto, en horario diurno, retirándose las afecciones y permitiendo el paso en horario nocturno.

Proyecto Reluzes: inversión, ahorro y características técnicas

El proyecto Reluzes conlleva una inversión de 9,9 millones de euros para el suministro, montaje y renovación en toda la ciudad de 9.619 puntos de luz del alumbrado público con tecnología LED, así como la renovación de 81 cuadros de mando, incorporando sistemas innovadores de regulación y telegestión.

El cambio de bombillas supone un ahorro del 70,58% en el consumo del alumbrado público y cada año Zaragoza se ahorrará 2.114.460 euros en la factura de la luz. Todo ello sin contar el beneficio medioambiental, ya que se evitará la emisión aproximada de 1.307 toneladas de CO₂ al año.

En las zonas históricas de la ciudad, en ningún caso se tocan elementos patrimoniales o históricos y solo se sustituyen los faroles (parte superior) —ya de época actual—, sin perder en ningún momento la estética de las luminarias existentes.

Los nuevos cabezales, de fabricación nacional, son de termopolímero transparente tropicalizado de alto impacto T5, con características luminotécnicas superiores a las del vidrio, 200 veces más resistentes y diseñados para evitar problemas de deslumbramiento.

Son inmunes a la corrosión y a la degradación causada por agentes atmosféricos; resisten tormentas tropicales, humedad constante, electrocución, salitre e incluso fuego. El material ha sido sometido a más de 3.000 horas de radiación UV sin mostrar alteración en el color y es 100% reciclable.

La vida útil de la luminaria supera las 100.000 horas de funcionamiento y resiste temperaturas ambiente inferiores a -30 ºC y superiores a +45 ºC.