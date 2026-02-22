La movilidad pública de Plaza, entre las mejoras ya testadas y las reivindicaciones: "Cuantos más medios, mejor"

El tiempo ha terminado dando la razón a los usuarios, trabajadores y empresarios, que llevaban tiempo exigiendo el desdoblamiento de las líneas de autobús al polígono Plaza y al Aeropuerto de Zaragoza. Una medida que, tras un primer año de testeo, ya ha logrado captar 80.000 nuevos viajeros en su segundo curso, superando los 553.000, un 5% más entre las dos rutas de los que había anteriormente, cuando era una sola. Algo que valoran muy positivamente desde el entorno empresarial de la plataforma.

Ángel Adiego, presidente de la Asociación Empresarial Plaza (AEPLA) –que este 2026 celebra su vigésimo aniversario– subraya que desde la organización fueron “muy incisivos” en este tema y que, a la vista está, los resultados son “de lo más interesante”. “Se han reducido ostensiblemente las frecuencias y también se ha incrementado el número de pasajeros”, analiza Adiego, en la línea de los últimos datos.

Pero Plaza no para de crecer y, con el entorno “originario” prácticamente ocupado al 100%, los retos que plantea su futuro llaman a seguir reivindicando una serie de mejoras que, sin duda, repercutirían en la movilidad y el beneficio de los propios trabajadores. “Hay momentos puntuales en los que se producen ciertas aglomeraciones que afectan a la capacidad de los buses”, explica el presidente de AEPLA, que pone como ejemplo el momento de las 22.00 horas, cuando muchas fábricas coinciden en su cierre y los empleados deben regresar a casa. Por tanto, en esos momentos cree clave “mejorar las frecuencias”.

Con todo, lo que sí que es una realidad y que va a cambiar el futuro más inmediato de Plaza y, más concretamente, de su movilidad, es la nueva conexión por la calle Turiaso, a través de un viaducto que conectará con la turbo rotonda de Arcosur y que servirá para descongestionar los accesos existentes, actualmente saturados. Esta obra, ya licitada, tendrá un coste de 18,2 millones de euros y la previsión es que los trabajos comiencen en los próximos meses para que sea una realidad antes de que concluya 2027, presumiblemente después del verano de ese año.

Proyecto de la conexión de Plaza con la A-2 y la N-211 por la calle Turiaso. / GOBIERNO DE ARAGÓN

“Cuando sea una realidad, va a hacer que la entrada y la salida a la plataforma sea mucho más fluida”, asevera Adiego, que repara en los atascos que se forman ahora en horas punta y que, lógicamente, acaban estresando más al transporte público. Sobre todo, dice, a las 9.00 y a las 19.00 horas. Asimismo, el representante empresarial considera que, cuando se estrene esta nueva conexión, “bastantes usuarios que ahora vienen en su coche particular optarán por el autobús, ya que les saldrá mucho más a cuenta que ahora”.

Otros proyectos

Conviene recordar aquí que este nuevo acceso dejará espacio para una hipotética ampliación del tranvía de Zaragoza, que conectaría Valdespartera y Plaza por Arcosur. Algo que dependerá de los temas legales que debe resolver el ayuntamiento, por un lado, y del crecimiento tanto del emergente barrio zaragozano como de la propia plataforma logística y su entorno. No en vano, la conexión por Turiaso habilitará 70 nuevas hectáreas y el centro comercial Plaza Imperial se reimpulsará en las próximas semanas como Plaza Park.

Noticias relacionadas

“El tranvía seguirá siendo una reivindicación. Cuantos más medios mejor”, resume Adiego a este respecto, sin olvidarse de otro proyecto que también provocará en los próximos años un mayor trasiego de camiones, la culminación del tramo aragonés de la red ferroviaria Algeciras–Plaza. Y sin desterrar nunca, aunque ahora esté en stand by y no sea realista en el medio plazo, la segunda estación del AVE cuyas obras llegaron a iniciarse a comienzos de siglo.