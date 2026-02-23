Un barrio "harto de vallas" y de "urbanismo a la carta": la avenida de Cataluña alerta sobre su abandono en pleno crecimiento

Mal estado de las aceras, baldosas levantadas, árboles instables, zonas de aparcamiento saturadas. "Es la hora de protestar por todo lo que sucede en el barrio", señala la vecina de esta zona de la Jota, Montse Navarro. El norte de la ciudad de Zaragoza ha experimentado un cambio sin precedentes con la urbanización de la avenida de Cataluña. Una transformación que inquieta a los vecinos por la posibilidad de que los desarrollos urbanísticos no tengan en cuenta las necesidades de los residentes y que la actual convivencia con vallas, obras y nuevos viales desemboque en un barrio descuidado si zonas infantiles o sin servicios básicos como la educación o la sanidad.

"Estamos faltos de servicios de barrio como ambulatorios, también necesitamos un instituto y habrá que reclamar más transporte público", incide Justo Delgado. Como residente en el entorno del colector de Manuel Viola desde hace más de 40 años, el cambio de la zona ha sido abismal. "Hemos estado soportando muchas incidencias en el barrio, pero ahora vemos que se está avanzando para bien", reconoce. Por eso temen perder una oportunidad de oro en este momento de grandes inversiones. "Hoy el vecindario está respondiendo", afirma Delgado ante una marcha vecinal convocada este lunes a la que se han sumado muchas familias con niños debido a la necesidad que tienen de mejorar los parques, los centros escolares y las zonas de juegos infantiles.

El crecimiento genera grandes paradojas en el distrito. "Existen pisos que se entregan y que tienen viales cortados porque no se han inaugurado", lamenta Carolina Pablos, también residente en el barrio. Además, desde las entidades vecinales inciden en que se preste una especial atención a los nuevos desarrollos entre el espacio entre rastro Reto y el Mercadona, así como a ambos lados del viaducto del ferrocarril. También reclaman que e continúe el carril bici de la avenida de Cataluña hasta Santa Isabel.

Más allá de las cuestiones evidentes, los vecinos también alertan sobre un "urbanismo a la carta" que impide el disfrute de zonas como el parque de Valmaseda o que ha provocado el malestar en el que derivan las promesas incumplidas como con la regeneración del polígono de Cogullada.

Por parte del consistorio han recordado que trabajan en atender las peticiones sobre los terrenos vallados en el área F-52-1 y cuyas obras son de una Junta de Compensación. "Lo primero que tengo que decir es que los vecinos tienen razón, si bien esas obras de urbanización no dependen del Ayuntamiento de Zaragoza, y una serie de problemas ligados sobre todo a las zonas verdes, han retrasado la entrega del conjunto", ha expresado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Por ese motivo han reclamado a la Junta de Compensación "que hay que terminar cuanto antes" pues las obras "se han alargado más de lo debido". Por el momento Serrano ha explicado que desde el consistorio van a aceptar "la recepción parcial de algunas zonas para que pueda retirarse ya la mayor parte de los vallados", para que se puedan abrir los viarios y paliar en la mayor parte posible las molestias a los vecinos.

Otra de las quejas tiene que ver con la falta de dotación de los servicios sanitarios y educativos. El presidente de la asociación del barrio de La Jota y de la avenida de Cataluña, Juan Antonio Andrés, ha reclamado al consistorio "que se ponga las pilas" ante los retos que surgen en el distrito. "Nuestra movilización no van contra ningún partido político, es una reivindicación necesaria ante la falta de equipamientos", indica.

Las peticiones recuerdan a otros movimientos vecinales emprendidos en los años precedentes en otras áreas de expansión de la ciudad. "Vemos los desarrollos a ambos lados de la avenida de Cataluña y nos preguntamos si habrá sitio para las nuevas familias en los colegios y los centros de salud, la situación del barrio ya es preocupante", ha recordado durante el paseo ciudadano que ha partido desde el parque Isla de Cabrera hasta la plaza Albada.