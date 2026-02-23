Un barrio y una queja recurrente: los vecinos de Zaragoza vuelven a clamar por la limpieza de este curso de agua

Muchos vecinos de Torrero y otros barrios atravesados por el Canal Imperial de Aragón han podido asomarse estas semanas pasadas a este cauce de agua para contemplarlo sin eso que precisamente lo caracteriza: el agua. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha procedido al vaciado del canal para su limpieza y mantenimiento, algo que se realiza dos veces al año, antes y después de que comience la temporada de riego. Eso permite tener una imagen poco usual del fondo descubierto y lo que para unos ha resultado curioso, para otros ha sido indignante.

«Nuevamente, como todos los años, vemos el cauce del Canal Imperial de Aragón vaciado para su mantenimiento y ello nos permite ver el cauce lleno de árboles muertos, escombros varios, basura y restos de todo tipo fruto del incivismo», han criticado los vecinos de la asociación vecinal La Paz, un barrio que siempre ha reclamado la mejora de esta vía de agua que los separa de San José y que podría convertirse, bien cuidado y si se realizan las inversiones necesarias, en un parque lineal que atravesase el barrio de oeste a este.

Y es que no es la primera vez que desde esta asociación de vecinos, respaldados además por la Federación de Barrios (FABZ), critican esta situación. Es más, edición tras edición, suele ser una de las principales reivindicaciones de la Bajada del Canal, una fiesta reivindicativa cuyo sentido es precisamente poder disfrutar de este curso de agua por parte de los vecinos.

"Inacción"

Es más, este pasado septiembre la fiesta estuvo cerca de no poder celebrarse porque, según criticaron los organizadores, la Confederación no había procedido a la limpieza del cauce, lo que lo hacía peligroso para navegar. Desde la asociación vecinal de La Paz apuntan a la CHE y al Ayuntamiento de Zaragoza como responsables de la situación. «La inacción nos muestra el desdén de las administraciones públicas por esta infraestructura esencial por su importancia natural y como eje de conexión de nuestros barrios a su paso por el distrito de Torrero-La Paz», denuncian.

«Desde la asociación vecinal La Paz exigimos, como ya venimos haciendo anualmente, una actuación coordinada e integral en el Canal Imperial que incluya la limpieza del cauce y el acondicionamiento de su paso por la ciudad en todos sus tramos», exigen.

Según explica la Confederación Hidrográfica del Ebro, el vaciamiento de la infraestructura se realiza con el objetivo, en primer lugar, de revisar y mantener el estado de esta infraestructura hidráulica construida en la segunda mitad del siglo XVIII. No obstante, también se aprovecha para limpiar. Hay años en los que se han encontrado bicicletas, colchones, electrodomésticos pequeños, lavadoras e incluso coches.

No obstante, más allá del contenido, los vecinos piden también mejorar el mantenimiento de las orillas y los caminos que discurren a su lado para que el canal se convierta en un espacio que conecte a los vecinos con el entorno natural y permita aislarse de la ciudad, algo que tendría que poder ser más allá de los barrios señoriales y de nueva creación.