Caída de la app para aparcar en Zaragoza: qué ocurre y cuándo volverá a funcionar
La empresa que gestiona en servicio trabaja para solucionarlo
"Su solicitud no ha podido ser procesada. Espere unos instantes y vuelva a intentarlo". Este es el mensaje que desde esta mañana aparece en la aplicación móvil para pagar por aparcar en la zona azul y naranja de Zaragoza. Por ahora, se desconoce a qué hora volverá a estar en servicio.
Según explican desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, hay una avería en un servidor de la empresa que gestiona el estacionamiento regulado en la capital, Z+M, que están tratando de solucionar. No obstante, matizan que los parquímetros sí funcionan, por lo que todos aquellos conductores que hagan uso de la zona azul o naranja pueden abonar la correspondiente cuota.
La adjudicación del contrato para la explotación del servicio de estacionamiento regulado está pendiente. Un contrato que incluye novedades, como la ampliación de las zonas de pago a prácticamente toda la ciudad y la instalación de cámaras en la Zona de Bajas Emisiones, pasando de las 6.251 actuales a 16.924 plazas de residentes (naranjas) y 4.821 plazas de rotación (azules). La ampliación se ha diseñado con el propósito de conseguir que haya más movimiento, facilitando así la rotación y, por tanto, acabando con el problema de aparcamiento que tienen la mayoría de los distritos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
- Bar Marrakech, el rincón de Zaragoza donde sirven los mejores pinchos morunos de España: 'Viene gente específicamente a probarlos
- Este es el mítico bar de Zaragoza que irá a la final del mejor torrezno del mundo
- Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
- Vox está dispuesto a perder los 22 millones que permiten viajar a 53 céntimos en bus y tranvía en Zaragoza
- Así es ArGa, el restaurante de Zaragoza donde podrás comer como los antiguos romanos: 'Había más de 50 panes diferentes
- La tienda del centro de Zaragoza que repara máquinas de escribir: “Si viviéramos solo de esto, ya habríamos cerrado”
- La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén