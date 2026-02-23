Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caída de la app para aparcar en Zaragoza: qué ocurre y cuándo volverá a funcionar

La empresa que gestiona en servicio trabaja para solucionarlo

Cartel informativo de la zona azul y naranja de Zaragoza.

Cartel informativo de la zona azul y naranja de Zaragoza. / El Periódico

Carlota Gomar

Carlota Gomar

ZARAGOZA

"Su solicitud no ha podido ser procesada. Espere unos instantes y vuelva a intentarlo". Este es el mensaje que desde esta mañana aparece en la aplicación móvil para pagar por aparcar en la zona azul y naranja de Zaragoza. Por ahora, se desconoce a qué hora volverá a estar en servicio.

Según explican desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, hay una avería en un servidor de la empresa que gestiona el estacionamiento regulado en la capital, Z+M, que están tratando de solucionar. No obstante, matizan que los parquímetros sí funcionan, por lo que todos aquellos conductores que hagan uso de la zona azul o naranja pueden abonar la correspondiente cuota.

Mensaje en la app del estacionamiento regulado.

Mensaje en la app del estacionamiento regulado. / SERVICIO ESPECIAL

La adjudicación del contrato para la explotación del servicio de estacionamiento regulado está pendiente. Un contrato que incluye novedades, como la ampliación de las zonas de pago a prácticamente toda la ciudad y la instalación de cámaras en la Zona de Bajas Emisiones, pasando de las 6.251 actuales a 16.924 plazas de residentes (naranjas) y 4.821 plazas de rotación (azules). La ampliación se ha diseñado con el propósito de conseguir que haya más movimiento, facilitando así la rotación y, por tanto, acabando con el problema de aparcamiento que tienen la mayoría de los distritos. 

