Un conductor de autobús auxilia a una persona desaparecida en Zaragoza: “Pienso en el alivio de la familia al saber que está de vuelta”

Jorge Astudillo no olvidará la mañana de este lunes 23 de febrero. Para este conductor de Avanza no ha sido un día cualquiera. La mañana transcurría con normalidad en la línea 33 hasta que, al llegar a la parada de María Teresa de Calcuta, la que marca el inicio del recorrido, ha visto a un pasajero, de 72 años, desorientado que no parecía estar bien. Su mujer denunció su desaparación el domingo por la mañaba en la comisaria de Delicias tras haberle perdido la pista.

“Cuando ha subido al autobús me he dado cuenta de que le pasaba algo”, relata. No sabía exactamente qué ocurría, pero su mirada era perdida y muy despistada. “Me he acercado a ver si necesitaba ayuda”, añade. Su respuesta ha sido confusa. Jorge le ha reconocido gracias al grupo de difusión de personas desaparecidas que tiene Avanza. Así ha podido reconocer a esta persona desaparecida. Ha sido a primera hora de la mañana, sobre las 7.30 horas.

Astudillo ha comprobado la foto en su móvil. Ha dudado unos segundos: “En la imagen parecía más fuerte. En persona estaba mucho más delgado, pero me fijé en el pelo canoso y en la estructura de la cara”. Le ha preguntado directamente si era él. “Me dijo que sí, que era él, pero no recordaba nada más”, matiza.

Lo único que el hombre, sentado en el asiento del autobús, ha podido afirmar con claridad es que era él quien aparecía en la fotografía que el conductor le ha enseñado. No llevaba encima ningún tipo de documentación.

En ese momento, Jorge ha activado el protocolo. Ha contactado con la empresa a través del sistema interno de comunicación y ha solicitado presencia policial. Desde su central, le han indicado que debía continuar hasta una parada que facilitara la intervención de los agentes de la policía.

Mientras tanto, ha decidido sentarlo en la parte delantera del autobús: “Lo he pasado delante para tenerlo más controlado, sobre todo para que no se bajara. Estaba muy desorientado y empezaba a hablar con incoherencias”, ha apuntado. El hombre no llevaba móvil y no sabía dónde estaba.

El conductor ha tratado de contactar también con la familia de la persona desorientada en el número de teléfono que aparecía junto a la fotografía, pero no ha obtenido respuesta. Poco después, sí ha conseguido hablar con un hijo del pasajero, quien le ha confirmado que se dirigían hacia el punto acordado con Avanza y la Policía Local, en el entorno de la Aljafería.

Una vez en este punto, el protocolo ha obligado a detener el servicio. Astudillo ha explicado al resto de viajeros lo que estaba sucediendo. La mayoría ha entendido que debían bajar del autobús y esperar al siguiente, aunque ha habido excepciones: “Siempre hay alguien que se queja porque llega tarde al trabajo, y lo entiendo. Pero era una causa mayor. No podía dejar a esa persona en ese estado”. Él se ha quedado con el hombre hasta que han llegado los agentes.

“Estaba nervioso cuando ha visto a la policía. No entendía qué pasaba. Le he dicho que estuviera tranquilo, que su mujer y su hijo venían de camino”. Los agentes se han hecho cargo de la situación y han tomado los datos del conductor.

Astudillo lleva un año y tres meses en la empresa y nunca había vivido algo parecido. “Es la primera vez. No sé cuánto tiempo llevaba desaparecido”. Cuando todo ha terminado, se ha quedado con una sensación clara: “Ha sido un día raro, pero me siento contento y feliz de haber podido ayudar. Sobre todo, pienso en el alivio de la familia al saber que ya estaba de vuelta”.