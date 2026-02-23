¿Por qué hay tantos coches en la explanada de la Estación del Norte de Zaragoza? Este es el motivo

Hace unos días que los coches comenzaron a utilizar la explanada de la antigua Estación del Norte, en el zaragozano barrio del Arrabal, como aparcamiento. En teoría, esto está prohibido, pero el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido reconvertir este solar de forma temporal, hasta que pasen las riadas del Ebro.

La decisión se adoptó durante la última crecida. Es habitual que cada vez que sube la altura del río y el nivel freático se inunden los garajes más próximos al río en esta zona de la ciudad, por lo que el consistorio permite que, de forma temporal, se utilice esta explanada como aparcamiento. En más de una crecida (principalmente en las extraordinarias), los Bomberos de Zaragoza han tenido que acudir con sus bombas a achicar el agua embalsada.

Según explican fuentes municipales, la medida se ha adoptado sin fecha de finalización puesto que se esperan nuevas crecidas en un año en el que ha llovido y nevado mucho. Por ello, tras superar una primera avenida ordinaria, es más que probable que pronto llegue una segunda. Así que hasta que no deje de haber riesgo, la explanada de la antigua Estación del Norte estará habilitada para aquellos vecinos que no quieran arriesgarse a meter su coche en el garaje.

En la zona está prohibido aparcar, tal y como determinan las señales. / JAIME GALINDO

En la última crecida del Ebro, el ayuntamiento tuvo que desalojar a los vecinos de la urbanización Torre Urzáiz de Movera. Lo hizo por precaución y, esta vez, el agua solo se 'coló' en una vivienda por el efecto del nivel freático, puesto que el Ebro no llegó a superar la mota como temían los vecinos.

También se aconsejó a las personas sin hogar que viven en la ribera que fueran más precavidos o se fueran al albergue municipal, aunque ninguno de ellos eligió la segunda opción. Por lo demás, el Ebro a su paso por Zaragoza no causó mayores problemas en una crecida ordinaria, la primera del año.

Opciones para la explanada

Hace años que los vecinos reclaman darle una utilidad a esta explanada de la Estación del Norte, un edificio reconvertido en centro cívico junto a lo que en su día fue la playa de vías de la terminal ferroviaria del Arrabal. Con 10.000 metros cuadrados y delimitado por las calles Matilde Sangüesa, Valle de Zuriza y la avenida Cataluña, actualmente es un solar cubierto de grava y algún que otro matojo con pocas funciones ya que en invierno el viento no permite la estancia y en verano el calor achicharra a cualquier valiente que se atreve a cruzarlo.

El PSOE ha propuesto en más de una ocasión transformar la explanada en un corredor con comercios y equipamientos culturales que animaran la vida del barrio sin mucho éxito. Ni estando en el Gobierno ni en la oposición ha conseguido darle una salida. El actual Gobierno, con Natalia Chueca, es consciente de que hay que darle una salida, aunque por ahora no ha concretado nada. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, reconoció el año pasado que en el «medio plazo» tendrán que actuar en este entorno.

Por otro lado, hay asociaciones que reclaman construir un edificio paralelo y gemelo al del centro cívico de la Estación del Norte -a imagen y semejanza de lo que fue en su día la antigua terminal– y que se cubra una parte del terreno para hacer actividades al aire libre, pero a cubierto. Los vendedores del rastro y mercado ambulante llegaron a solicitar trasladar parte de sus puestos a esta zona de la ciudad, una propuesta que desde el Gobierno municipal descartaron. Así, que, por ahora, además de servir como aparcamiento de forma temporal y escenario de conciertos para las fiestas del barrio o Pilares, poco más se ha hecho en la explanada.