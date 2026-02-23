La temeridad de un conductor que casi acaba en accidente por la Z-40 de Zaragoza: "Lo de adelantar por la derecha..."
La cuenta de Instagram, @dashcamps.esp, se encarga de compartir este tipo de infracciones al volante
Cualquier persona que se monte en su vehículo debe mantener una precaución máxima cada vez que se sienta al volante para circular por las calles o inmediaciones de Zaragoza. A lo largo de la capital aragonesa se cometen a diario numerosas infracciones de tráfico que pasan desapercibidas a los ojos de los agentes de la ley y quedan impunes para molestia de muchos conductores.
A pesar de las continuas campañas de prevención de los principales organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT), hay muchos conductores que todavía siguen incumpliendo las normas poniendo en riesgo su vida y la de otros. Se trata de prácticas muy habituales en las carreteras de toda España como adelantar en línea continúa o intentar pasar al otro vehículo por el lado derecho, una infracción no escrita, pero que se aprende desde el primer día que te apuntas a la autoescuela.
Una temeridad en la Z-40
Una de las vías más transitadas a diario en Zaragoza son las circunvalaciones que recorren la capital aragonesa por fuera. Miles de trabajadores las usan todos los días para desplazarse a Plaza o a cualquiera de los polígonos industriales que se ubican en la periferia zaragozana. Sin lugar a duda, la Z-40 es una de las carreteras más usadas por los zaragozanos a lo largo del día. Muchos la usan para ir a comprar a Puerto Venecia o como atajo para llegar a Cuarte de Huerva o La Cartuja.
Muchos vehículos tienen instalados en el vidrio frontal una cámara que graba automáticamente la conducción del vehículo lo que permite después identificar si otro ha cometido alguna infracción. La cuenta 'Dashcam' publica a diario alguna de las peligrosas prácticas que muchos conductores realizan en las diferentes carreteras o calles de ciudades de España.
Uno de los últimos vídeos compartidos por esta conocida cuenta tiene lugar en la Z-40 de Zaragoza. Un conductor, ante la negativa del vehículo de delante de colocarse en el carril de fuera, decide adelantarlo por la derecha. El coche que circula por delante echa el intermitente para ponerse en el lado derecho, justo cuando el otro vehículo le sobrepasa. Aunque no hay que lamentar ningún tipo de accidente, las imágenes muestran cómo uno de los conductores tiene que pegar un volantazo para no "comerse" al coche que le sobrepasaba por la derecha.
