La margen izquierda de Zaragoza se rebela contra la inacción municipal: los vecinos de dos zonas en crecimiento salen a la calle a decir "basta"

La margen izquierda del Ebro en Zaragoza se rebela contra la demora que arrastran algunas de sus "necesidades urgentes" y este lunes saldrán a la calle a decir "basta" al Ayuntamiento de Zaragoza. Los vecinos de dos zonas emergentes de la ciudad como son el barrio de La Jota y el entorno de la avenida Cataluña se movilizan con una manifestación que partirá a las 17.00 horas desde el parque Isala de Cabrera hasta la plaza Albada. Están hartos de esperar, por ejemplo, a que se decida el proyecto para el centro de salud, más necesario que nunca para un entorno que ha ganado residentes en los últimos años y que tienen suelo disponible en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pero no proyecto.

Miles de vecinos están llamados a una protesta con la que pretenden pedir mejoras urbanísticas y que, por ejemplo, se obligue a los promotores del desarrollo de la Junta de Compensación F-52-1, ubicada en La Jota junto al tercer cinturón, a realizar las tareas necesarias para entregar al ayuntamiento la propiedad de las calles, aceras, zonas ajardinadas y parques infantiles que conlleva su proyecto. También exigen actuar contra la recogida de aguas pluviales que inundan el garaje de los portales impares de la calle Manuel Viola, según explican porque al quedar las calles de la F-52-1 a más de 1,70 metros por encima de la entrada del garaje cada vez que llueve con intensidad se dirige toda el agua hacia ella y lo inunda.

También la manifestación pretende poner el foco en la acumulación de maleza y basura en varias zonas de este entorno, especialmente en el solar existente junto al CPI La Jota, que "puede causar un susto cualquier día", alertan. Por eso exigen al consistorio que actúe de forma subsidiaria y los limpie, y luego le pase la factura a la Junta de Compensación, porque "ya son más de dos años de calles cortadas y basura".

Los vecinos también reclaman más información sobre el futuro plan de usos que se pretende para el polígono Cogullada, donde siguen atentamente su evolución sin que haya pistas de los que se busca. Asimismo, reclaman más información por parte de la Junta de Distrito sobre todas la Áreas F de la avenida Cataluña, en especial la F-53-1 --espacio entre Rastro Reto y Mercadona, así como la SUZ 55, parcelas ubicadas a ambos lados del puente del ferrocarril que cruza la avenida Cataluñá.

Además, recuerdan que existen acuerdos que están sin cumplir con los vecinos, tales como los que, desde el Servicio de Tráfico y Transportes municipal, se le hicieron a las asociaciones vecinales para mejorar la frecuencia en días laborables de la línea 50, que sigue siendo de 10 minutos por la mañana y de 15 por la tarde.

En la avenida Cataluña, también están pendientes de los planes municipales sobre la continuidad del carril bici, que se les prometió conectar con el distrito de Santa Isabel, así como que desde el consistorio se les indique cuál es el servicio responsable de la gestión, limpieza y mantenimiento de la zona deportiva adyacente al parque Ríos de Aragón.

El listado de reivindicaciones se completa con la exigencia de revisar todas las rejillas de recogida de aguas pluviales porque algunas están "mal colocadas o con tramos del arce de hormigón, junto al bordillo, elevados por lo que el agua no corre", así como culminar el Parque de Oriente. También piden urbanizar paisajísticamente la "zona muerta" del espacio erial que hay entre el circulo que alberga el gnomon del reloj de sol y el parque ya urbanizado; poner marquesinas en las paradas que carecen, "algunas totalmente expuestas a los elementos de la naturaleza"; o reabrir la casa de juventud en un espacio "digno" y que dé servicio a toda la avenida Cataluña; o crear un equipo de educación de calle en el CSS La Jota para atender los problemas de adolescentes y jóvenes de este barrio y de los de Vadorrey, Avenida Cataluña y Ríos de Aragón.

También reclaman arreglar el camino que corre paralelo al río Gállego, que desapareció en las riadas de hace dos años y no ha sido restituido; o determinar qué parte es publica y cual privada en la zona de La Estrella; y arreglar las aceras bancos y zonas ajardinadas, por lo menos las públicas también son "necesidades urgentes", han considerado; además de replantar todo el arbolado perdido en calles, zonas verdes y parques.

Arreglar la recogida de aguas pluviales en el camino Torrecillas y calles anexas para evitar las continuas inundaciones que se producen en ese cruce con la calle Benjamín Franklin y la zona baja resultante de la urbanización, de los supermercados Lidl y el Aldi, de la calle Augusto García Hegardt, que "aparte de llegar, en algunos momentos, a una altura de más de 40 centímetros de agua inunda locales y empresas, entre ellas la Casa del Circo", explican los colectivos vecinales, que también reclaman un local para ellas y el resto de las asociaciones, equipos y colectivos que dan vida al barrio y que "malviven pagando alquiles y/o en casa particulares o en locales cedidos en precario".

La manifestación, a las 17.00 horas

La movilización partirá desde la calle Isla de Cabrera, donde se reclamará el arreglo de las zonas ajardinadas y organización de las zonas de aparcamiento y circulación de la zona, así como que se informe a la junta de distrito de la Evolución y Proyectos urbanísticos de la avenida Cataluña y Polígono de Cogullada.

Seguirá hacia la calle Isla de Menorca, rotonda de la Vía Hispanidad, avenida de la Jota, calle María Blasco, y calle Aires de Albada, se parará tres minutos para reclamar la retirada de las vallas, reclamar la limpieza de los nuevos espacios, la colocación de rejillas para la recogida de las aguas pluviales que inundan el parquin de Manuel Viola 7-11 y reivindicar un acceso para bomberos y ambulancias para los pisos que dan al Parque de Valmaseda.

En la calle Pintor Manuel Viola, en el lado de circulación de los números impares dirección a la calle Balbino Orensanz, se parará tres minutos a la altura del pabellón para reivindicar la limpieza de los nuevos espacios, la apertura de los 3 nuevos parques infantiles y la limpieza de solares, sobre todo el anexo al Colegio la Jota.

Los manifestantes continuarán por la calle Balbino Orensanz, avenida de la Jota, calle Miguel Asso, y acceso a la plaza de la Albada por el andador junto al escenario de obra, donde se colocará un equipo de megafonía para la lectura del manifiesto y concluirá el acto.