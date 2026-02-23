Natalia Chueca insiste tras reunirse con Vox: "No comparto la ley de la Zona de Bajas Emisiones pero tenemos que cumplirla"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido al grupo municipal de Vox no vincular el apoyo al presupuesto de 2026 a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al argumentar que "apenas tiene impacto" entre los ciudadanos y que incumplirla supondría perder unos 22 millones de euros de ayudas al transporte de 2025 y 2026 por lo que ha confiado en llegar a un acuerdo.

Ese acuerdo tendría que llegar antes del pleno de este jueves y en caso de no lograr el respaldo suficiente y no aprobarse el presupuesto por el bloqueo de Vox podría abocar a la alcaldesa a una moción de confianza.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha comentado que este lunes ha habido una reunión para intentar acercar posiciones y ha recordado que ha marcado dos líneas rojas que pasan por cumplir la ley que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE. "Es una ley que no comparto, pero que nos obliga a su cumplimiento y no nos la podemos saltar", ha reiterad.

La segunda línea roja es que no está dispuesta a perder 22 millones de euros de ayudas al transporte de 2025 y 2026 para que todos los zaragozanos que "viajan en transporte público cada día lo hagan un 40% más barato", que se perdería en caso de incumplir la ley que regula la ZBE.

"Es mucho dinero y ese es el planteamiento. Fuera de eso, si eso no es un obstáculo para Vox, las partidas del presupuesto están aceptadas", ha subrayado al recordar que "han reconocido" que es el "mejor" presupuesto posible y para la alcaldesa "el mejor de la historia de la ciudad".

A su parecer, lo importante es que "no se bloquee" y se pueda avanzar en todas las obras y en todos los proyectos "maravillosos" que hay para la ciudad.

Chueca ha desvinculado este apoyo al presupuesto a la negociación del PP y Vox en el Gobierno de Aragón tras las elecciones del 8 de febrero, al indicar que "son dos cuestiones diferentes", ya que por un lado, el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, "está llevando a cabo sus negociaciones para la formación del Gobierno autonómico" y en el Ayuntamiento de Zaragoza es una cuestión "puramente de si se acepta o no eliminar las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones", ha diferenciado.

"Espero y confío en que Vox entre en razón, que piense en el bien de la ciudad de Zaragoza y por lo tanto que no tendría sentido perder esos 22 millones de euros de ayudas al transporte, ha zanjado.