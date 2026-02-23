Natalia Chueca insiste tras reunirse con Vox: "No comparto la ley de la Zona de Bajas Emisiones pero tenemos que cumplirla"
Este lunes ha habido una reunión para intentar acercar posiciones sin mucho éxito
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido al grupo municipal de Vox no vincular el apoyo al presupuesto de 2026 a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al argumentar que "apenas tiene impacto" entre los ciudadanos y que incumplirla supondría perder unos 22 millones de euros de ayudas al transporte de 2025 y 2026 por lo que ha confiado en llegar a un acuerdo.
Ese acuerdo tendría que llegar antes del pleno de este jueves y en caso de no lograr el respaldo suficiente y no aprobarse el presupuesto por el bloqueo de Vox podría abocar a la alcaldesa a una moción de confianza.
En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha comentado que este lunes ha habido una reunión para intentar acercar posiciones y ha recordado que ha marcado dos líneas rojas que pasan por cumplir la ley que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE. "Es una ley que no comparto, pero que nos obliga a su cumplimiento y no nos la podemos saltar", ha reiterad.
La segunda línea roja es que no está dispuesta a perder 22 millones de euros de ayudas al transporte de 2025 y 2026 para que todos los zaragozanos que "viajan en transporte público cada día lo hagan un 40% más barato", que se perdería en caso de incumplir la ley que regula la ZBE.
"Es mucho dinero y ese es el planteamiento. Fuera de eso, si eso no es un obstáculo para Vox, las partidas del presupuesto están aceptadas", ha subrayado al recordar que "han reconocido" que es el "mejor" presupuesto posible y para la alcaldesa "el mejor de la historia de la ciudad".
A su parecer, lo importante es que "no se bloquee" y se pueda avanzar en todas las obras y en todos los proyectos "maravillosos" que hay para la ciudad.
Chueca ha desvinculado este apoyo al presupuesto a la negociación del PP y Vox en el Gobierno de Aragón tras las elecciones del 8 de febrero, al indicar que "son dos cuestiones diferentes", ya que por un lado, el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, "está llevando a cabo sus negociaciones para la formación del Gobierno autonómico" y en el Ayuntamiento de Zaragoza es una cuestión "puramente de si se acepta o no eliminar las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones", ha diferenciado.
"Espero y confío en que Vox entre en razón, que piense en el bien de la ciudad de Zaragoza y por lo tanto que no tendría sentido perder esos 22 millones de euros de ayudas al transporte, ha zanjado.
- Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
- Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
- Vox está dispuesto a perder los 22 millones que permiten viajar a 53 céntimos en bus y tranvía en Zaragoza
- La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén
- Así será la reintroducción del lince en Zaragoza: una finca con el triple de conejos de lo habitual y protección contra los atropellos
- La empresa aragonesa que viste a Oriol Cardona, campeón olímpico de los juegos de invierno: “Lo hemos vivido con mucha emoción”
- Zaragoza ofrece vuelos desde 75 euros para una escapada en la Cincomarzada: todos los destinos y precios
- Los trabajadores de Mann Hummel en Zaragoza dicen basta y convocan una huelga indefinida: 'La empresa se nos está riendo en la cara