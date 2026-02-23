Unas obras provocan atascos kilométricos a la entrada de Zaragoza: "He estado 15 minutos parada"
Las afecciones se han producido entre las 14.30 y las 19.00 horas de este lunes
Varios vecinos y ciudadanos se han visto sorprendidos este lunes a su entrada y salida de Zaragoza por el tercer cinturón, en dirección a la carretera de Castellón. Unas obras en la rotonda cercana al pabellón Príncipe Felipe, en el ramal de acceso desde Cesáreo Alierta a Ronda Hispanidad y el consiguiente tramo hasta la mencionada rotonda, que absorbe el tráfico de la Z-30 y de la A-68, han provocado atascos kilométricos durante varias horas, en concreto entre las 14.30 y cerca de las 19.00.
Una de las conductoras que se ha visto sorprendida por esto afirma que la salida de la Z-40 estaba cortada, por lo que la han desviado a la Z-30, donde estaba el atasco principal. "Han sido por lo menos 15 minutos parada. Las retenciones iban desde el Tanatorio hasta el Príncipe Felipe", cuenta.
Estas afecciones comenzaban en el punto kilométrico 230 de la A-68 y provocaban retrasos y cortes igualmente en la conexión entre la Z-40 y la citada rotonda. El atasco principal, ya solucionado (al menos por hoy) provocaba un cuello de botella hacia el túnel que va en dirección al céntrico paseo Constitución y camino Las Torres.
