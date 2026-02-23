Las obras de la plaza San Miguel, ¿cerca de la recta final? Así marcha la reforma integral de este emblemático espacio

Hace cuatro meses ya que comenzaron las obras de la plaza San Miguel de Zaragoza, unos trabajos encaminados a la transformación de este emblemático espacio, que sirve de entrada al centro de la ciudad de este. La actuación forma parte de una intervención más amplia que incluye también la reforma integral del Coso -desde la calle Espartero hasta plaza España- y que, en total, tiene un plazo de actuación de 15 meses. Según ha informado el consistorio este lunes, las obras van en plazo y "se mantienen los cronogramas previstos".

Eso a pesar de que el aspecto de la plaza todavía no ha cambiado mucho. Hasta la fecha, los trabajos se han centrado en la renovación de los sistemas subterráneos. Ya se han sustituido las grandes tuberías de abastecimiento de agua potable y de saneamiento que atraviesan el entorno desde la calle Asalto hasta el Coso, cambiando los viejos tubos de fundición gris de 800 milímetros de grosor, instalados hace cerca de un siglo, por nuevos caños de materiales más resistentes.

En estos momentos, según ha informado el consistorio, ya solo queda medio ramal de saneamiento de agua por sustituir hasta alcanzar la conexión con la calle San Miguel y otro tramo en la intersección de Coso con Espartero. Con respecto a las tuberías de abastecimiento de agua, ya solo queda por sustituir la parte que va por delante de la iglesia de San Miguel. Al mismo tiempo, se están ejecutando algunas canalizaciones menores, en este caso para los cables del alumbrado público. En unos días, las últimas zanjas que siguen abiertas empezarán a cerrarse.

El cronograma

A partir de ahí, en marzo, comenzará la reurbanización del entorno, es decir, la transformación del aspecto de la plaza San Miguel. Se comenzará con la pavimentación de las aceras desde la zona de la calle Asalto y se proseguirá hacia el Coso. La prioridad, eso sí, será habilitar los carriles de la calzada para poder tenerlos disponibles para su uso en próximas fases de la obra. Los trabajos irán completándose en las zonas peatonales, explican fuentes de Urbanismo.

Según el cronograma de la obra, la reforma de la plaza San Miguel debe ejecutarse en seis meses, por lo que a partir de ahora quedan dos para terminar con los trabajos de remodelación de este entorno antes de comenzar a trabajar en el Coso, donde las máquinas estarán trabajando en mayo y durante nueve meses.