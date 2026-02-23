Segundo apagón del día en Zaragoza: casi 3.000 personas se quedan sin luz en Cesáreo Alierta y Camino Las Torres
Por la mañana una situación similar se ha producido en el barrio del Actur
Una avería en una línea de media tensión dependiente de la subestación transformadora Miraflores, que se encuentra situada en la confluencia de la avenida de Cesáreo Alierta y de Camino Las Torres de Zaragoza, ha dejado sin luz este lunes por la tarde a cerca de 3.000 clientes (en concreto, 2.900).
La incidencia, producida a las 18.11 horas, ha afectado a los vecinos y negocios del entorno de la avenida de Cesáreo Alierta y adyacentes.
Fuentes de Endesa han confirmado que varios técnicos de la compañía se han desplazado inmediatamente a la zona para aislar la avería y comenzar los trabajos de reposición del suministro. Este ha quedado restablecido a las 19.25 horas, según han señalado las mismas fuentes.
Esta incidencia en Cesáreo Alierta y Las Torres se ha producido horas después de otra similar en el barrio del Actur. Allí, cerca de 2.200 clientes dependientes de la línea subterránea de media tensión de la subestación transformadora Elevación de Aguas, situada debajo del puente de La Almozara, se han visto afectados por una desconexión de la línea a las 10.53 horas.
Desde el Centro Control de Endesa se ha trabajado rápidamente para restablecer el suministro lo antes posible, utilizando redes alternativas, y hacia las 15.00 hora ya estaba todo resuelto y la luz restablecida.
