Siguen las alarmas por inseguridad en el Actur en Zaragoza: “Te preguntas cómo han entrado y qué ha podido fallar”

La sensación de inseguridad está creciendo en el zaragozano barrio del Actur. Varios episodios recientes están alterando la vida de los vecinos. El penúltimo suceso ha tenido lugar en un garaje comunitario de la zona cercana a la calle Rafael Alberti, donde al menos dos vehículos han aparecido con las ruedas pinchadas. El incidente ha ocurrido apenas unos días después de que vecinos de estas mismas calles detectasen un aumento de robos en viviendas y movimientos sospechosos, especialmente en el entorno de León Felipe y Jorge Guillén. Ante esta situación, los carteles de aviso entre los habitantes se han multiplicado.

El último incidente conocido comenzó cuando un residente comentó que, tras pasar el fin de semana fuera, se encontró una rueda pinchada en su coche. No sabe en qué momento ocurrió. A raíz de ese aviso, otra vecina bajó al garaje para comprobar su vehículo y descubrió que había un segundo coche en la misma situación. El primer afectado dejó una nota en el parabrisas del otro automóvil para ponerse en contacto con su propietario.

Por ahora, no hay indicios de robo. No se han detectado ventanillas rotas, ni cerraduras forzadas, ni daños en los trasteros. Tampoco se había avisado a la policía hasta esa misma mañana. Entre los vecinos predomina la idea de que podría tratarse de un acto vandálico, “una gamberrada”, más que de un intento de sustracción.

Sin embargo, el episodio se suma a otras preocupaciones recientes en el barrio del Actur. Aunque algunos residentes recuerdan que hace unos cinco años se produjeron incendios en unos garajes cercanos que obligaron a desalojar, no creen que exista relación directa con lo ocurrido ahora. Aun así, el contexto general alimenta la inquietud.

Más allá de los daños materiales, lo que más pesa es la duda sobre cómo pudieron acceder al garaje. Para entrar es necesario pasar por dos puertas con llave: una desde el ascensor y otra ya en el interior. “Te preguntas cómo han entrado y qué ha podido fallar”, comenta a este diario una vecina del inmueble que prefiere mantener el anonimato. Esa incertidumbre es la que está calando en el ánimo de quienes viven en la zona.

En las últimas semanas, aseguran, se percibe un aumento de la preocupación en distintos puntos del Actur. Aunque en esta urbanización no se han colocado carteles de aviso, sí reconocen que la conversación sobre seguridad se ha instalado en el día a día. De momento, la única respuesta pasa por extremar las precauciones: asegurarse de que las puertas queden bien cerradas y evitar facilitar el acceso a desconocidos.

Son episodios puntuales, sin detenidos ni denuncias formales por ahora, pero suficientes para que muchos vecinos admitan que la sensación de tranquilidad ya no es la que era.

Robo en Delicias

Este mismo lunes ha trascendido una nueva alerta por robo en el barrio de Delicias. Los vecinos del inmueble han informado de un robo en una de las viviendas de la comunidad ubicada en la calle Escoriaza y Fabro 42.

Un cartel de aviso, firmado por la administración de la finca, ha dado la voz de alarma y recuerda consejos para tratar de minimizar riesgos: no abrir la puerta del portal a personas desconocidas, verificar siempre que quien llama a los timbres son repartidores o técnicos antes de permitir la entrada y avisar a la policía ante cualquier situación sospecha.