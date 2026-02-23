Toñín Ferrer, chef del restaurante Torrejón de Zaragoza, explica la estrategia de tener un menú del día con 50 platos: "Los clientes que vienen todos los días pueden variar"

Zaragoza cuenta con un restaurante familiar con cinco décadas de historia que se ha hecho un hueco en la gastronomía de la ciudad gracias a sus elaboraciones tradicionales con ingredientes frescos y de cercanía. El restaurante Torrejón es un auténtico templo del almuerzo situado muy cerca de Mercazaragoza a donde cada día acuden muchos trabajadores del polígono Cogullada a llenar el estómago.

La familia Ferrer lleva más de cincuenta años gestionando un negocio que ha ido evolucionando con el paso del tiempo adaptándose a los nuevos hábitos y perfiles de los consumidores. El restaurante Torrejón ha logrado una gran fama en toda Zaragoza por ofrecer un menú del día económico con más de 50 platos a elegir. El menú, disponible de lunes a viernes durante la hora del mediodía, está compuesto por un primero, un segundo, postre, pan artesano, agua mineral y vino tinto de la DO Cariñena.

RESTAURANTE EL TORREJON / Laura Trives / EPA

Tal como informan desde el propio establecimiento, el primer plato cuenta con 12 opciones diferentes, el segundo tienes hasta 20 platos donde elegir mientras que hay más de 15 postres elaborados todos los días. Además, el menú va cambiando cada día para lograr mantener a sus clientes más fieles cambiando la mitad de los primeros, los segundo y varios postres.

"Toda nuestra cocina es casera y uno de los platos preferidos por nuestros clientes son los guisos tradicionales. Siempre hemos apostado por productos frescos y de calidad como pilares de nuestra cocina. La abundancia de las raciones y la buena presentación son otras de las características que quienes nos visitan resaltan de nuestros platos y raciones", explican en la página web del Restaurante Torrejón.

"Exista la posibilidad de variar"

Mucha gente se pregunta si es rentable que un restaurante de Zaragoza pueda ofrecer cada día un menú del día con 50 platos. Toñín Ferrer, chef y propietario del restaurante junto a sus hermanos Javier, Pili, Santi y Carmen, ha detallado en redes sociales el motivo por el que tienen esta peculiar estrategia. "Tenemos muchos platos en el menú para poder tener variedad y los clientes que vienen todos los días tengan la posibilidad de variar. Mientras, los que no vienen todos los días siempre tendrán legumbres, sopas, verduras, pastas recién hechas o ensaladas".

RESTAURANTE EL TORREJON / Laura Trives / EPA

Por otro lado, el cocinero también ha querido explicar cómo deciden las elaboraciones que van a ofrecer a los comensales. "Tenemos seis u ocho platos de guiso tradicional y hay otros hechos a la parrilla directamente. También hay 16 postres que hace mi hermana, para tener variedad y también sabemos adaptarnos a las exigencias del mercado independientemente de los productos que tenemos todo el año. Tenemos que trabajar mucho el producto para ser competitivos a nivel de calidad y hacer un negocio sostenible", concluye el dueño de un restaurante que también puso en marcha un servicio de comida para llevar. También existe la posibilidad de disfrutar de un menú completo o medio menú a un coste inferior si se consume en el local.